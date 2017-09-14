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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 11:59
холява написав: UA написав: Бетон написав:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак
Тих кого запихують у бус, Єрмак не вважає людьми.
Він говорить про аристократів (подивіться Портнікова)
Я не писав про Єрмака , не уявляю хто він .
Я тільки побажав самого найкращого чоловіку у котрого ДН .
Не фантазуйте .
Світ це не тільки ви.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:02
Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами
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Бетон
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:04
UA написав: холява написав: adeges написав:
Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?
Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.
Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.
Я не дуже бажаю сперечатися з вами бо працюю, но ще раз наголошую ,не треба фантазувати .
Ніхто і ніколи з модераторів не писав про виключність будь кого , також не писали про наявну схожість на якийсь мінерал .
....ну а що до вашого настрою ,вам напевно вчора мало що вдалось ?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16
Бетон написав:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак
як правило, він не відсвічує заявами, а це з якого дива смажений півень клюнув?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:22
холява написав: UA написав:
Ми знаємо.
Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію.
Ви діамант в їх колекції.
Я не дуже бажаю сперечатися з вами бо працюю, но ще раз наголошую ,не треба фантазувати .
Ніхто і ніколи з модераторів не писав про виключність будь кого , також не писали про наявну схожість на якийсь мінерал .
....ну а що до вашого настрою ,вам напевно вчора мало що вдалось ?
Найбільше людям в Україні псує настрій (та все інше) отой тричі ухилянт- аристократ якого ви привітали.
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UA
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:22
які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку
всім гарного дня (окрім зрадойобів)
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:27
Бетон написав:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак
«Ми»…
Він не пояснив де саме він бореться? Людина у розквіти сил вже третій рік ухиляється від того, щоб віддати борг державі. Я ще розумію, що люди з виборних посад не йдуть воювати, бо вибори проводити неможна, але він чому в офісі «воює»?
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АндрейМ
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:28
АндрейМ написав:
Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
В мене колишня комроти - мініатюрна дівчина, явно менша і слабша за середньостатистичного чоловіка. Припускаю, що менша за вас. В неї було чітке розуміння, хто має захищати країну.
У деяких г***в з форуму цього розуміння нема. Можливо ваша черга одягнути мм14?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30
холява написав: adeges написав: холява написав:
Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !
Ви це не забули на фейсбуці запостити? Там поцінювачів телемарафону набагато більше, і в абсолютному , і в відсотковому значенні. До речі, пил з портрету у вітальні регулярно протираєте?
Нагадайте якщо можна будь ласка також про день народження єрмака? Бо треба не забути панегірики йому теж заспівати вчасно.
Мене нема ні в одної соціальної мережі .
Не знаю що таке телемарафони ,я навіть ТВ не дивлюсь .
І в відсотковому і в абсолютному значенні .
В мене є портрет тільки дочки .
Не нагадаю про Ермака ,бо не уявляю хто він.
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
То не біда, що нема ні слуху, ні голосу. Головне є язик, і він спрацював майстерно. Тільки авдиторію помилково обрано.
Зважаючи на недоступні вам соціальні мережі, треба тоді з відповідним плакатиком на площу біля місцевою адміністрації вийти. Це буде чітка громадянська позиція.
І там до речі можливо про єрмака запитаєтесь. Від групи підтримки. Я теж про нього багато не чув, але чомусь дуже кортить побажати чогось з усіх заглавних літер
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:35
ЛАД написав:
А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.
А що таке "звірства"? В чому вони полягають і де їхня межа? Страти комуністів, комсомольців і зрадників? Страти військовополонених?
І чому ви осуджуєте керівників? Невже боротьба за власну державність - це таке зло, що потребує осуду? Чи проблема у виборі союзників? Так тут все просто - принцип "ворог мого ворога".
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