Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
adeges написав:То не біда, що нема ні слуху, ні голосу. Головне є язик, і він спрацював майстерно. Тільки авдиторію помилково обрано.
Зважаючи на недоступні вам соціальні мережі, треба тоді з відповідним плакатиком на площу біля місцевою адміністрації вийти. Це буде чітка громадянська позиція.
І там до речі можливо про єрмака запитаєтесь. Від групи підтримки. Я теж про нього багато не чув, але чомусь дуже кортить побажати чогось з усіх заглавних літер
Язик в мене точно є . З якого дива я повинен з плакатіками десь виходити і висловлювати громодяньску позицію з нагоди ДН? І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун. “Якщо перед обговоренням серйозних питань між лідерами Китаю і Сполучених Штатів Трамп піде на поступки для Російської Федерації, це означатиме, що Трамп слабкий, і китайському лідеру немає сенсу з ним вести розмови. Я думаю, що у Трампа немає іншого виходу, як шукати інструменти впливу на Російську Федерацію, зокрема шляхом посилення України”, — зазначив політолог. За словами Джигуна, світ спостерігає серйозну зміну риторики американського президента. Такі висновки він зробив із заяв Дональда Трампа під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Політолог вважає, що між адміністрацією президента США та Кремлем були спроби непублічних контактів, однак безуспішні. Адже раніше у Трампа не було причин комунікувати з Путіним в агресивній манері. “Найімовірніше, це вже відповідь на незгоду російської адміністрації йти на ті умови, які пропонував американський президент. Зараз ми бачимо іншу ситуацію, як безліч російських пропагандистів, представників РФ і самого Путіна готові до переговорів. Як на мене, це хороший знак для нас. Це означає, що з боку Дональда Трампа більше не буде спроб переконати Росію. І Путін уже розуміє, що Трамп має кілька вагомих аргументів для того, щоб росіяни все таки почали цю комунікацію”, — сказав експерт. https://uatv.ua/uk/tramp-ne-pide-na-umo ... politolog/
Зарезка и расстрел раненных солдат ВСУ стали в армии орков такой же нормой, как избиения друг друга и надругательства над трупами. Теперь убийство раненых делается в штатном порядке, так же буднично, как в Буче. 200 лет пыхтели романисты, композиторы и художники, создавая возвышенный образ русского солдата. И все "псу под хвост". На Донбассе погиб тот самой "русский солдат" Шипки, Цусимы и II Мировой. За три года войны миф о нем безвозвратно разрушен. Всякие "василии теркины", "стоит под горою алеша" и платоны каратаевы -сданы в утиль; явлено истинное мурло русского орка: тупое, свирепое и подлое.
а вы слюною исходили на фейковое видео, где в феврале 2022 добивают раненных российских ДРГников (по моему в Киеве), мы не должны уподобляться
наші хлопці оркам мандарінки з дрона скидають
над горою
я завжди з натхненням чекаю вашіх змістовних повідомлень .
fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
sashaqbl написав:В мене колишня комроти - мініатюрна дівчина, явно менша і слабша за середньостатистичного чоловіка. Припускаю, що менша за вас. В неї було чітке розуміння, хто має захищати країну. У деяких г***в з форуму цього розуміння нема. Можливо ваша черга одягнути мм14?
Вибачте, але чому Ви вважали за потрібне перейти на образи і особистість?
У мене є розуміння хто має захищати - армія. Бажано добровільно. Мої слова стосувалися того, що держава (в особі влади) вважає, що не усі мають брати участь в захисті держави. Якщо ми говоримо про примус, то «борги» і обовʼязки є в усіх громадян України.
Я впевнений, що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене. Так і має бути. Те, що я - Ч25-60, не робить мене кращим військовим, ніж багато жінок. Я і поліцейських-мініатюрних дівчат бачу, і що? Я б теж на її місце в поліцію не пішов би.
wild.tomcat написав:ви якийсь трохи, якби то так мовити толерантніше, наївний. ви правда думали що буде якось інакше? що хтось там щось таке буде виконувати? яким чином??? не пам'ятаєте як перед виборами тут бодалися і одна з сторін казала що ніхто нічого такого не зробить? і навіть не буде робити. і навіть пояснювали чому. і як? вам продали гарну ляльку в гарній обгортці з гарними промовами. і все. все інше залишилося як було. ні, не залишилося, стало гірше. вас розвели. пам'ятаєте такий термін з 90х? а ви навіть собі соромитеся в цьому признатися. в такому разі ви просто приречений ходити по цих граблях. наступного разу вам знову продадуть таку саму гарно загорнуту ляльку. це точно.
Надо было выбирать Порошенко, который даже не обещал такого, а только кричал на всех перекрёстках о НАТО (в которое нас и не думают принимать)? А перед выборами тут говорили многое, кто-то мог и угадать. Я считаю, что шансы договориться были, доказать, естественно, никак не могу. Но и вы не можете доказать, что война была неизбежна.
ви робіть собі як вважаєте за необхідне. якщо для вас прийнятне, коли вас товчуть кулаком в пику, а ви при цьому маєте виключно інтелігентно щось прояснювати опоненту, що він не правий, то це ваше право. для мене подібне не прийнятне.
Прямо ответить да или нет всё-таки постеснялись.
але маємо війну. й не треба доводити крайні варіанти. є такий термін вірогідність. так от, вірогідність війни була значно більше, ніж домовитися, враховуючи політичний курс саме Раші. можна дискутувати 90 на 10 або 80 на 20, але саме так.
от з Гітлером домовлялися, домовлялися до 1939 - але все одно не допомогло. тут ЛАДу все зрозуміло. а от провести історичні паралелі не в змозі заклинює на усвідомленні, що велика Раша стала звичайною нацистською країною по відношенню до українців.