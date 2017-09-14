Додано: Суб 25 січ, 2025 12:45

Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.“Якщо перед обговоренням серйозних питань між лідерами Китаю і Сполучених Штатів Трамп піде на поступки для Російської Федерації, це означатиме, що Трамп слабкий, і китайському лідеру немає сенсу з ним вести розмови. Я думаю, що у Трампа немає іншого виходу, як шукати інструменти впливу на Російську Федерацію, зокрема шляхом посилення України”, — зазначив політолог.За словами Джигуна, світ спостерігає серйозну зміну риторики американського президента. Такі висновки він зробив із заяв Дональда Трампа під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.Політолог вважає, що між адміністрацією президента США та Кремлем були спроби непублічних контактів, однак безуспішні. Адже раніше у Трампа не було причин комунікувати з Путіним в агресивній манері.“Найімовірніше, це вже відповідь на незгоду російської адміністрації йти на ті умови, які пропонував американський президент. Зараз ми бачимо іншу ситуацію, як безліч російських пропагандистів, представників РФ і самого Путіна готові до переговорів. Як на мене, це хороший знак для нас. Це означає, що з боку Дональда Трампа більше не буде спроб переконати Росію. І Путін уже розуміє, що Трамп має кілька вагомих аргументів для того, щоб росіяни все таки почали цю комунікацію”, — сказав експерт.