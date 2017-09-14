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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:54
sashaqbl написав: fler написав:
Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
Дональд Трамп йшов на вибори під гаслом - Ні цента Україні.
Чекаю на ревизоров з перевіркою використання вже наданої допомоги.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:55
АндрейМ написав:
Вибачте, але чому Ви вважали за потрібне перейти на образи і особистість?
У мене є розуміння хто має захищати - армія. Бажано добровільно. Мої слова стосувалися того, що держава (в особі влади) вважає, що не усі мають брати участь в захисті держави. Якщо ми говоримо про примус, то «борги» і обовʼязки є в усіх громадян України.
Я впевнений, що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене. Так і має бути. Те, що я - Ч25-60, не робить мене кращим військовим, ніж багато жінок. Я і поліцейських-мініатюрних дівчат бачу, і що? Я б теж на її місце в поліцію не пішов би.
Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:59
sashaqbl написав: холява написав:
І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.
А його шашлики коштували життя багатьом українцям.
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