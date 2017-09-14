fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
Дональд Трамп йшов на вибори під гаслом - Ні цента Україні. Чекаю на ревизоров з перевіркою використання вже наданої допомоги.
АндрейМ написав:Вибачте, але чому Ви вважали за потрібне перейти на образи і особистість?
У мене є розуміння хто має захищати - армія. Бажано добровільно. Мої слова стосувалися того, що держава (в особі влади) вважає, що не усі мають брати участь в захисті держави. Якщо ми говоримо про примус, то «борги» і обовʼязки є в усіх громадян України.
Я впевнений, що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене. Так і має бути. Те, що я - Ч25-60, не робить мене кращим військовим, ніж багато жінок. Я і поліцейських-мініатюрних дівчат бачу, і що? Я б теж на її місце в поліцію не пішов би.
Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
АндрейМ написав:Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
В мене колишня комроти - мініатюрна дівчина, явно менша і слабша за середньостатистичного чоловіка. Припускаю, що менша за вас. В неї було чітке розуміння, хто має захищати країну. У деяких г***в з форуму цього розуміння нема. Можливо ваша черга одягнути мм14?
плач Ярославни (сучасна версія)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.