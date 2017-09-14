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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1213712138121391214012141 ... 12144>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:54

  sashaqbl написав:
  fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.

Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.

Дональд Трамп йшов на вибори під гаслом - Ні цента Україні.
Чекаю на ревизоров з перевіркою використання вже наданої допомоги.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Вибачте, але чому Ви вважали за потрібне перейти на образи і особистість?

У мене є розуміння хто має захищати - армія. Бажано добровільно. Мої слова стосувалися того, що держава (в особі влади) вважає, що не усі мають брати участь в захисті держави. Якщо ми говоримо про примус, то «борги» і обовʼязки є в усіх громадян України.

Я впевнений, що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене. Так і має бути. Те, що я - Ч25-60, не робить мене кращим військовим, ніж багато жінок. Я і поліцейських-мініатюрних дівчат бачу, і що? Я б теж на її місце в поліцію не пішов би.

Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:59

  sashaqbl написав:
  холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .

Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.

А його шашлики коштували життя багатьом українцям.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:08

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .

Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.

А його шашлики коштували життя багатьом українцям.

вітальний мікс діджея семінарист
https://www.youtube.com/shorts/ZWu2M281ihE
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:08

  prodigy написав:які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:

Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:13

  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:15

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:

Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))


Залізна логика !
...і не посперечаеся....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.

В мене колишня комроти - мініатюрна дівчина, явно менша і слабша за середньостатистичного чоловіка. Припускаю, що менша за вас. В неї було чітке розуміння, хто має захищати країну.
У деяких г***в з форуму цього розуміння нема. Можливо ваша черга одягнути мм14?

плач Ярославни (сучасна версія)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:17

  Banderlog написав:
  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)


його ні .
він мені зовсім не подобався .
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:17

  sashaqbl написав:Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.
Banderlog
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