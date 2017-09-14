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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:20
холява написав: Vadim_ написав: prodigy написав:
які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний деньпійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку
всім гарного дня (окрім зрадойобів)
Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))
Залізна логика !
...і не посперечаеся....
Ви будете перечити рецепту приготування?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 25 січ, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:21
холява написав: Banderlog написав: холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)
його ні .
він мені зовсім не подобався .
Але ж він був НАШ презедент) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:22
АндрейМ
що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене
Надто багато помилок у фразі «я колись в дитинстві мочився під себе , як всі, і ще не припинив».
А користь від вас буде пречудова: тряпка з соляркою для миття снарядів не гірше буде виглядати, ніж в руці Успіха 😅
А трактувати пальцем в небо конституціійність законів України і без вас є кому))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 25 січ, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:27
Banderlog написав:
Але ж він був НАШ презедент
) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду
х.й виженеш, і в ТЦК СП не ходив , конституція...,закони
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:31
Banderlog написав:
Але ж він був НАШ презедент) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду
Він для мене був " Шурой Балагановим " -йому дали гроші а він ще й вкрав .
Далі знаєте
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:35
prodigy написав: ЛАД написав:
P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.
это ваш земляк Александр, он реальный человек, просто чай
к нему стал клєиться и все испортил
Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай
начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:38
Banderlog написав:
за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.
Замість мене ніхто не воює. Я точно нікого не посилав замість себе в ЗСУ. Так, для мене нормально, якщо воюють жінки; як і нормально, коли вони знаходять себе в будь-яких інших професіях, які печерні люди вважали «чоловічими».
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:41
холява написав: Banderlog написав: холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)
його ні .
він мені зовсім не подобався .
Та ладно
вы с рашкой торговали, он тоже(крым продал)
А ПётрАлексеича и ВиктрАндреича поздравляли с чаркой в руке?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:43
АндрейМ написав: Banderlog написав:
за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.
Замість мене ніхто не воює.
Ну тут два варіанти: або ви виросли і живете в іншій країні, або ви військовослужбовець.
Інакше замість вас хтось таки воює. А ви, мяко кажучи, говорите неправду...
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Додано: Суб 25 січ, 2025 13:45
Vadim_ написав: prodigy написав:
які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний деньпійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку
всім гарного дня (окрім зрадойобів)
Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))
так 50гр коньяку можна випити, цукати і родзинки додаємо у діспенсер(такий лоток у хлібопічках)
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