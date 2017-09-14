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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1213812139121401214112142 ... 12144>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:20

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:

Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))


Залізна логика !
...і не посперечаеся....

Ви будете перечити рецепту приготування? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 25 січ, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:21

  холява написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)


його ні .
він мені зовсім не подобався .

Але ж він був НАШ презедент) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:22

АндрейМ

що від тієї мініатюрної дівчинки була більша користь, ніж була б від мене


Надто багато помилок у фразі «я колись в дитинстві мочився під себе , як всі, і ще не припинив».
А користь від вас буде пречудова: тряпка з соляркою для миття снарядів не гірше буде виглядати, ніж в руці Успіха 😅

А трактувати пальцем в небо конституціійність законів України і без вас є кому))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 січ, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:27

  Banderlog написав:Але ж він був НАШ презедент) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду :lol:

х.й виженеш, і в ТЦК СП не ходив , конституція...,закони :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:31

  Banderlog написав:
Але ж він був НАШ презедент) і даж презедент ВСІЄЇ України, разом з донбасом і кримом.)
Шкода лиш шо втік, а цей з боневтіка став хрєнпіду :lol:



Він для мене був " Шурой Балагановим " -йому дали гроші а він ще й вкрав .
Далі знаєте
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:35

  prodigy написав:
  ЛАД написав:P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.


это ваш земляк Александр, он реальный человек, просто чай к нему стал клєиться и все испортил

Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:38

  Banderlog написав:за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.

Замість мене ніхто не воює. Я точно нікого не посилав замість себе в ЗСУ. Так, для мене нормально, якщо воюють жінки; як і нормально, коли вони знаходять себе в будь-яких інших професіях, які печерні люди вважали «чоловічими».
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:41

  холява написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)


його ні .
він мені зовсім не подобався .

Та ладно
вы с рашкой торговали, он тоже(крым продал)
А ПётрАлексеича и ВиктрАндреича поздравляли с чаркой в руке?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:43

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.

Замість мене ніхто не воює.

Ну тут два варіанти: або ви виросли і живете в іншій країні, або ви військовослужбовець.
Інакше замість вас хтось таки воює. А ви, мяко кажучи, говорите неправду...
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:45

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:

Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))


так 50гр коньяку можна випити, цукати і родзинки додаємо у діспенсер(такий лоток у хлібопічках)
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