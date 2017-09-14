Додано: Суб 25 січ, 2025 14:08

АндрейМ написав: ЛАД написав: Где и когда государство говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все? Где и когдаговорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?

Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны. Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.

Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.

Сили оборони Ізраїлю розпочали формування першої військової бригади, яка складається з ортодоксів. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.



На початковому етапі в межах строкового призову до армії перша рота нової бригади “Хашмонаім” вже включає 50 бійців. До складу резервної роти після завершення шестимісячної підготовки увійдуть ще 100 осіб. Усього планується, що бригада налічуватиме близько 4000 солдатів.

После начала войны в ряды ЦАХАЛ добровольно записались лишь единичные представители общины. При этом, по некоторым подсчетам, в данный момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию.

Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна?Не надоело?Да, летом прошлого года было решение Верховного Суда и после этого даже был принят закон о призыве ортодоксов (через 76 лет после создания государства), но это ещё не конец истории. Почитайте, если интересно,- довольно подробная статья.И вот свежая заметка -