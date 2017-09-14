Banderlog написав:за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати. Їм нормально якщо жінки за них воюють.
Замість мене ніхто не воює. Я точно нікого не посилав замість себе в ЗСУ. Так, для мене нормально, якщо воюють жінки; як і нормально, коли вони знаходять себе в будь-яких інших професіях, які печерні люди вважали «чоловічими».
) а ви не думаєте, що ця теплиця в якій ви сидете тримається на печерних людях? Те що ви нікого не посилали то понятно... Скоро ця хрінь закінчиться і так будуть говорити всі ухилянти)
ЛАД написав: Где и когда государство говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?
Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна? Не надоело?
Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.
Сили оборони Ізраїлю розпочали формування першої військової бригади, яка складається з ортодоксів. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.
На початковому етапі в межах строкового призову до армії перша рота нової бригади “Хашмонаім” вже включає 50 бійців. До складу резервної роти після завершення шестимісячної підготовки увійдуть ще 100 осіб. Усього планується, що бригада налічуватиме близько 4000 солдатів.
После начала войны в ряды ЦАХАЛ добровольно записались лишь единичные представители общины. При этом, по некоторым подсчетам, в данный момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию.
это ваш земляк Александр, он реальный человек, просто чай к нему стал клєиться и все испортил
Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
Многих и не припомним , Трибэка была , кого только небыло ..., где они...