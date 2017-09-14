RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 121391214012141121421214312144>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:46

  холява написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)


його ні .
він мені зовсім не подобався .

А знач, той, що 4 рази забив на повістку під час війни, що виступав у Москві під час війни, що називав нашу країну повією - подобається? Прям герой для наслідування?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 25 січ, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:53

flyman
це вже було, от точка зору протилежної сторони від тебе
https://www.youtube.com/watch?v=M5sj4WIhPHc
prodigy
 
Повідомлень: 11736
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:54

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.

Замість мене ніхто не воює. Я точно нікого не посилав замість себе в ЗСУ. Так, для мене нормально, якщо воюють жінки; як і нормально, коли вони знаходять себе в будь-яких інших професіях, які печерні люди вважали «чоловічими».

) а ви не думаєте, що ця теплиця в якій ви сидете тримається на печерних людях?
Те що ви нікого не посилали то понятно... :lol:
Скоро ця хрінь закінчиться і так будуть говорити всі ухилянти)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:55

  sashaqbl написав:А знач, той, що 4 рази забив на повістку під час війни, що виступав у Москві під час війни, що називав нашу країну повією - подобається? Прям герой для наслідування?


Не герой , але кращий за ВФЯ .
...на рахунок "підвішаного язика" , було таке .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5032
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:01

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:за 3 роки вже пора зрозуміти що словами нікого не переконати.
Їм нормально якщо жінки за них воюють.

Замість мене ніхто не воює.

Ну тут два варіанти: або ви виросли і живете в іншій країні, або ви військовослужбовець.
Інакше замість вас хтось таки воює. А ви, мяко кажучи, говорите неправду...

Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен... :)
_hunter
 
Повідомлень: 9078
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.

Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:08

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав: Где и когда государство говорило о сортах и о том, что служить в армии должны не все?

Мы сейчас говорим не о «служить в армии», а о защите страны во время войны. Откройте наш общественный договор, который известен под названием «Конституция Украины», и почитайте кто обязан защищать страну. Я Вам подскажу: «дело всего украинского народа» и «обязанность граждан». Потом откройте закон о мобилизации и многочисленные постановления Кабмина и почитайте что написано там. Либо у наших депутатов, Президента и членов Кабмина очень узкое понимание того, кто является «народом Украины» и «гражданами Украины», либо они считают, не все должны принимать участие в защите страны.
Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна?
Не надоело?

Касательно Израиля - Вы, наверное, не следите за новостями. В прошлом году Верховный суд отменил религиозную льготу. Именно потому, что «все» означает «все». Ожидать такого же от наших судов, конечно же, не стоит.
Да, летом прошлого года было решение Верховного Суда и после этого даже был принят закон о призыве ортодоксов (через 76 лет после создания государства), но это ещё не конец истории. Почитайте, если интересно, https://rtvi.com/stories/tora-ili-czahal-kak-ortodoksalnye-iudei-v-izraile-uhodyat-ot-voennoj-sluzhby/ - довольно подробная статья.
И вот свежая заметка - https://glavnoe.in.ua/news/izrayil-formuye-pershu-bryhadu-z-ortodoksiv:
Сили оборони Ізраїлю розпочали формування першої військової бригади, яка складається з ортодоксів. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

На початковому етапі в межах строкового призову до армії перша рота нової бригади “Хашмонаім” вже включає 50 бійців. До складу резервної роти після завершення шестимісячної підготовки увійдуть ще 100 осіб. Усього планується, що бригада налічуватиме близько 4000 солдатів.

После начала войны в ряды ЦАХАЛ добровольно записались лишь единичные представители общины. При этом, по некоторым подсчетам, в данный момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию.
https://www.bbc.com/russian/articles/cg6645e6llyo
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32665
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:09

  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !

Присоединяюсь!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32665
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:09

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.


это ваш земляк Александр, он реальный человек, просто чай к нему стал клєиться и все испортил

Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.

Многих и не припомним , Трибэка была , кого только небыло ..., где они...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 121391214012141121421214312144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.