_hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.
Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
ЛАД написав:А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
не знаю кого вы называете "борцом с системой", но в последний раз тут искал агентов кремля и диверсантов песикот. Поздравляю вы деградировали на его уровень. "Группе товарищей" нехрен делать охотиться за 74 летним дедушкой в интернете. И кто то же эту "охоту" наверное спонсирует? Как можно в здравом уме писать такую хрень.
[quote]Суддя Печерського суду Світлана Гречана отримала згори вказівку взяти під варту мера Ірпеня Олександра Маркушина.
Про це Маркушин повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ми побачили перший в Україні прецедент, як за командою зверху прямо під час засідання, судді дається вказівка винести незаконне рішення у купленій справі та усунути чинного мера на користь замовника. І тремтячими руками суддя Печерського суду Гречана Світлана Іванівна покірно виконала цей злочин на ваших очах. Чому так брудно порушено закон?", - порушує питання він.
На думку Маркушина, вся справа в сесії, яка була призначена на 30 січня і розбивала останні шанси Карплюка зробити законними його ринок на заплаві, ЖК River Port, та ін.
"Тому прокурори справу клепали швидко, з грубими порушеннями, навіть не встигли мене допитати. Я був шокований, наскільки брудною і цинічною була ця розправа над українським самоврядуванням.
Виходить, тепер всі забудовники можуть занести декілька сотень тисяч доларів за те, щоб посадити міського голову, наприклад, Києва, Львова, Дніпра, Бучі.. За його спиною захопити владу в місті. І ухвалювати незаконні рішення, які мер заважав приймати?", - продовжує очільник Ірпеня.
Він також наголошує, що не тікав ні від росіян, які прийшли в Ірпінь, ні від політичних переслідувань, які почались одразу, як він почав боротися з корупціонерами.
fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
Дональд Трамп йшов на вибори під гаслом - Ні цента Україні. Чекаю на ревизоров з перевіркою використання вже наданої допомоги.
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту