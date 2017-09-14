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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1214012141121421214312144>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:13

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.

Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".

Це може казати тільки морда, подизносившаяся, в ТЦК СП
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:16

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.

Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".

Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" :)
У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Це може казати тільки морда, подизносившаяся, в ТЦК СП

Це вже говорить морда Андрейка.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:18

  Дюрі-бачі написав:Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...

Есть подозрение, что это наоборот -- "прогрев" перед неудобным ЗП...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:20

  ЛАД написав:А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
не знаю кого вы называете "борцом с системой", но в последний раз тут искал агентов кремля и диверсантов песикот. Поздравляю вы деградировали на его уровень. "Группе товарищей" нехрен делать охотиться за 74 летним дедушкой в интернете. И кто то же эту "охоту" наверное спонсирует? Как можно в здравом уме писать такую хрень.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22

[quote]Суддя Печерського суду Світлана Гречана отримала згори вказівку взяти під варту мера Ірпеня Олександра Маркушина.

Про це Маркушин повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми побачили перший в Україні прецедент, як за командою зверху прямо під час засідання, судді дається вказівка винести незаконне рішення у купленій справі та усунути чинного мера на користь замовника. І тремтячими руками суддя Печерського суду Гречана Світлана Іванівна покірно виконала цей злочин на ваших очах. Чому так брудно порушено закон?", - порушує питання він.

На думку Маркушина, вся справа в сесії, яка була призначена на 30 січня і розбивала останні шанси Карплюка зробити законними його ринок на заплаві, ЖК River Port, та ін.

"Тому прокурори справу клепали швидко, з грубими порушеннями, навіть не встигли мене допитати. Я був шокований, наскільки брудною і цинічною була ця розправа над українським самоврядуванням.

Виходить, тепер всі забудовники можуть занести декілька сотень тисяч доларів за те, щоб посадити міського голову, наприклад, Києва, Львова, Дніпра, Бучі.. За його спиною захопити владу в місті. І ухвалювати незаконні рішення, які мер заважав приймати?", - продовжує очільник Ірпеня.

Він також наголошує, що не тікав ні від росіян, які прийшли в Ірпінь, ні від політичних переслідувань, які почались одразу, як він почав боротися з корупціонерами.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:26

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.

Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.

Дональд Трамп йшов на вибори під гаслом - Ні цента Україні.
Чекаю на ревизоров з перевіркою використання вже наданої допомоги.

Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:26

  Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами

Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:26

  sens написав:
  Xenon написав:США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets

П.здець , а він советовав куда лучше наносить удары росіянам? Или они его послали?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:27

  Banderlog написав:
  холява написав:
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
яника Ви теж вітали?)

Був би медведчук він йому рози носив би
Бетон
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