Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22

[quote]Суддя Печерського суду Світлана Гречана отримала згори вказівку взяти під варту мера Ірпеня Олександра Маркушина.



Про це Маркушин повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.



"Вчора ми побачили перший в Україні прецедент, як за командою зверху прямо під час засідання, судді дається вказівка винести незаконне рішення у купленій справі та усунути чинного мера на користь замовника. І тремтячими руками суддя Печерського суду Гречана Світлана Іванівна покірно виконала цей злочин на ваших очах. Чому так брудно порушено закон?", - порушує питання він.



На думку Маркушина, вся справа в сесії, яка була призначена на 30 січня і розбивала останні шанси Карплюка зробити законними його ринок на заплаві, ЖК River Port, та ін.



"Тому прокурори справу клепали швидко, з грубими порушеннями, навіть не встигли мене допитати. Я був шокований, наскільки брудною і цинічною була ця розправа над українським самоврядуванням.



Виходить, тепер всі забудовники можуть занести декілька сотень тисяч доларів за те, щоб посадити міського голову, наприклад, Києва, Львова, Дніпра, Бучі.. За його спиною захопити владу в місті. І ухвалювати незаконні рішення, які мер заважав приймати?", - продовжує очільник Ірпеня.



Він також наголошує, що не тікав ні від росіян, які прийшли в Ірпінь, ні від політичних переслідувань, які почались одразу, як він почав боротися з корупціонерами.