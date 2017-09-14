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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:27
Дюрі-бачі написав:
Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...
вікно Овертона,
а решті не-чесноку?
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flyman
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:28
ЛАД написав: Бетон написав:
Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны
, это очередное издевательство над гражданами
Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?
На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.
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Бетон
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:28
sashaqbl написав:
...... мм14?
Что это?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:29
ЛАД написав: sashaqbl написав:
...... мм14?
Что это?
Піксєль.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:30
sashaqbl написав: ЛАД написав:
А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.
А що таке "звірства"? В чому вони полягають і де їхня межа? Страти комуністів, комсомольців і зрадників? Страти військовополонених?
І чому ви осуджуєте керівників? Невже боротьба за власну державність - це таке зло, що потребує осуду? Чи проблема у виборі союзників
? Так тут все просто - принцип "ворог мого ворога".
Такой принцип не всегда верен.
Это из той же категории: "Цель оправдывает средства".
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:31
ЛАД написав: холява написав:
Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !
Присоединяюсь!
Ви шо тут дві повії? Чи ебонітові палички?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:32
prodigy написав: Vadim_ написав: prodigy написав:
які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний деньпійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку
всім гарного дня (окрім зрадойобів)
Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))
так 50гр коньяку можна випити, цукати і родзинки додаємо у діспенсер(такий лоток у хлібопічках)
А інші 450 мл шо, у хлібопічку?
А, це дешевий Шустов 8 років, тоді можна.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:33
холява написав:
Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
лучше б вы пели, но алфавита не знали
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:35
flyman написав:
плач Ярославни (сучасна версія)
Шановна москалька, не у ютуба ти повинна питать, збирай таких як ти однодумців, беріть вила та на колінах біля крємлядєй питайте. Чим більше вас встане з колін, опираючись на вила, тим краще для вас жеш.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:35
flyman написав:
плач Ярославни (сучасна версія)
Шановна москалька, не у ютуба ти повинна питать, збирай таких як ти однодумців, беріть вила та на колінах біля крємлядєй питайте. Чим більше вас встане з колін, опираючись на вила, тим краще для вас жеш.
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