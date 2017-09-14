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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12141121421214312144>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:27

  Дюрі-бачі написав:Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...

вікно Овертона,
а решті не-чесноку?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:28

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами

Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?

На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:28

  sashaqbl написав:...... мм14?

Что это?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:29

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:...... мм14?

Что это?

Піксєль.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.

А що таке "звірства"? В чому вони полягають і де їхня межа? Страти комуністів, комсомольців і зрадників? Страти військовополонених?
І чому ви осуджуєте керівників? Невже боротьба за власну державність - це таке зло, що потребує осуду? Чи проблема у виборі союзників? Так тут все просто - принцип "ворог мого ворога".

Такой принцип не всегда верен.
Это из той же категории: "Цель оправдывает средства".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:31

  ЛАД написав:
  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !

Присоединяюсь!

Ви шо тут дві повії? Чи ебонітові палички?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:32

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний день
пійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку

всім гарного дня (окрім зрадойобів) :mrgreen:

Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))


так 50гр коньяку можна випити, цукати і родзинки додаємо у діспенсер(такий лоток у хлібопічках)

А інші 450 мл шо, у хлібопічку? :shock:
А, це дешевий Шустов 8 років, тоді можна.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:33

  холява написав:Я не співаю ,бо нема слуху і голосу .
лучше б вы пели, но алфавита не знали
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:35

  flyman написав:плач Ярославни (сучасна версія)

Шановна москалька, не у ютуба ти повинна питать, збирай таких як ти однодумців, беріть вила та на колінах біля крємлядєй питайте. Чим більше вас встане з колін, опираючись на вила, тим краще для вас жеш.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:35

  flyman написав:плач Ярославни (сучасна версія)

Шановна москалька, не у ютуба ти повинна питать, збирай таких як ти однодумців, беріть вила та на колінах біля крємлядєй питайте. Чим більше вас встане з колін, опираючись на вила, тим краще для вас жеш.
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