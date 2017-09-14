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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121421214312144121451214612147>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:48

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:Добрий ранок.
ВСІМ Гарного дня!
Сьогодні День Народження нашого Президента .
Бажаю йому Найкращего у житті !
Кохання та Здоров,я !

Присоединяюсь!

Ви шо тут дві повії? Чи ебонітові палички?

Дай Бог пам'яті , але паличька була одна
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А, це дешевий Шустов 8 років, тоді можна.


ні Шустов,в Шабо (десь 300грн)-теж дешевий :mrgreen:

багато років в аєропортах на шляху до дому купував різні віди французського коньяку Martell XO, Hennessy XO, Courvoisier (по дві бутилкі, одну в офіс, одну собі),
не скажу що випив багато, десь бутилок 20+ за 10 років(бо я раніше майже не вживав алкоголь), а на роботі в рейсі 200грн за контракт(і то рідко)-спорт і работа(ні алкоголю, ні тютюну)

але не бачу різниці між нашим Шабо 8-9р, і Мартель ХО (тільки в ціні), ну може тиск підіймається швидше від французського (коньяк- однозначно не мій напій), краще 100грм якісної водки (або фужер гарного вина) :D
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:50

  холява написав:
  Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту


Коли вас вже заберуть в армію ?

На перший розтин я би з квітами прийшов.

Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:54

  холява написав:
  Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту


Коли вас вже заберуть в армію ?

На перший розтин я би з квітами прийшов.

Чикатило перевернулся в гробу а вместе с ним и ФЄД :shock: , вот такие и ждуны
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:55

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
не знаю кого вы называете "борцом с системой", но в последний раз тут искал агентов кремля и диверсантов песикот. Поздравляю вы деградировали на его уровень. "Группе товарищей" нехрен делать охотиться за 74 летним дедушкой в интернете. И кто то же эту "охоту" наверное спонсирует? Как можно в здравом уме писать такую хрень.

Об "агентах кремля и диверсантах" у меня нет ни слова.
На воре шапка горит? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:00

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:00

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами

Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?

На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.

Лично проводили опрос?
Какая выборка?
Случайная? Рандомизированная?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:02

  Wirująświatła написав:уровень форума скатился ниже плинтуса

Ветки.
Но все ж к этому прикладывают перо, разве нет? :D


Лично проводили опрос?
Какая выборка?


Выборка «клеевое марево». Как все остальные бетонные «ваенные преступления без срока» и цена электроэнергии в Польше
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 січ, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:02

  Hotab написав:
  холява написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту


Коли вас вже заберуть в армію ?

На перший розтин я би з квітами прийшов.

Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?[/quote]

Є загальнодоступні ущелини !
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:03

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:уровень форума скатился ниже плинтуса

Ветки.
Но все ж к этому прикладывают перо, разве нет? :D

непонятно зачем, вокруг дерьма мало, надо еще сюда налить?
Wirująświatła
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