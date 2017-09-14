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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:50
холява написав: Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту
Коли вас вже заберуть в армію ?
На перший розтин я би з квітами прийшов.
Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?
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Hotab
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:54
холява написав: Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту
Коли вас вже заберуть в армію ?
На перший розтин я
би з квітами прийшов.
Чикатило перевернулся в гробу а вместе с ним и ФЄД
, вот такие и ждуны
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:55
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
не знаю кого вы называете "борцом с системой", но в последний раз тут искал агентов кремля и диверсантов песикот. Поздравляю вы деградировали на его уровень. "Группе товарищей" нехрен делать охотиться за 74 летним дедушкой в интернете. И кто то же эту "охоту" наверное спонсирует? Как можно в здравом уме писать такую хрень.
Об "агентах кремля и диверсантах" у меня нет ни слова.
На воре шапка горит?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:00
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 25 січ, 2025 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:00
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны
, это очередное издевательство над гражданами
Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?
На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.
Лично проводили опрос?
Какая выборка?
Случайная? Рандомизированная?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:02
Wirująświatła написав:
уровень форума скатился ниже плинтуса
Ветки.
Но все ж к этому прикладывают перо, разве нет?
Лично проводили опрос?
Какая выборка?
Выборка «клеевое марево». Как все остальные бетонные «ваенные преступления без срока» и цена электроэнергии в Польше
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 25 січ, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:02
Hotab написав: холява написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту
Коли вас вже заберуть в армію ?
На перший розтин я би з квітами прийшов.
Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?[/quote]
Є загальнодоступні ущелини !
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:03
Hotab написав: Wirująświatła написав:
уровень форума скатился ниже плинтуса
Ветки.
Но все ж к этому прикладывают перо, разве нет?
непонятно зачем, вокруг дерьма мало, надо еще сюда налить?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:05
prodigy написав: Water написав:
А, це дешевий Шустов 8 років, тоді можна.
ні Шустов,в Шабо (десь 300грн)-теж дешевий
багато років в аєропортах на шляху до дому купував різні віди французського коньяку Martell XO, Hennessy XO, Courvoisier (по дві бутилкі, одну в офіс, одну собі),
не скажу що випив багато, десь бутилок 20+ за 10 років(бо я раніше майже не вживав алкоголь), а на роботі в рейсі 200грн за контракт(і то рідко)-спорт і работа(ні алкоголю, ні тютюну)
але не бачу різниці
між нашим Шабо 8-9р, і Мартель ХО (тільки в ціні), ну може тиск підіймається швидше від французського (коньяк- однозначно не мій напій), краще 100грм якісної водки (або фужер гарного вина)
Да как так , первое и главное это отсутствие резкого запаха спирта , второе это палёный сахар которым пытались забить запах спирта, лучше бы самогон хороший гнали из виноматериала
п.с. почему нету Таврии?
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Vadim_
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:08
Vadim_
А де Каховка? Під ким?
Пийте односолодовий віскі. Дорого, але ж смачно
Хоча коли акція на Таламор дью (сьогодні в Сільпо) по 650/літр, так хай буде він
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Hotab
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