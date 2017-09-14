ЛАД написав:А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
не знаю кого вы называете "борцом с системой", но в последний раз тут искал агентов кремля и диверсантов песикот. Поздравляю вы деградировали на его уровень. "Группе товарищей" нехрен делать охотиться за 74 летним дедушкой в интернете. И кто то же эту "охоту" наверное спонсирует? Как можно в здравом уме писать такую хрень.
Об "агентах кремля и диверсантах" у меня нет ни слова. На воре шапка горит?
Water написав:А, це дешевий Шустов 8 років, тоді можна.
ні Шустов,в Шабо (десь 300грн)-теж дешевий
багато років в аєропортах на шляху до дому купував різні віди французського коньяку Martell XO, Hennessy XO, Courvoisier (по дві бутилкі, одну в офіс, одну собі), не скажу що випив багато, десь бутилок 20+ за 10 років(бо я раніше майже не вживав алкоголь), а на роботі в рейсі 200грн за контракт(і то рідко)-спорт і работа(ні алкоголю, ні тютюну)
але не бачу різниці між нашим Шабо 8-9р, і Мартель ХО (тільки в ціні), ну може тиск підіймається швидше від французського (коньяк- однозначно не мій напій), краще 100грм якісної водки (або фужер гарного вина)
Да как так , первое и главное это отсутствие резкого запаха спирта , второе это палёный сахар которым пытались забить запах спирта, лучше бы самогон хороший гнали из виноматериала п.с. почему нету Таврии?
fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
По-перше, по виділеному є протиріччя. Наприклад, "Сполучені Штати Америки можуть закупити зброю для України коштом доходів від заморожених російських активів. Це одночасно підтримає Україну та зміцнить оборонну промисловість США. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News." https://www.foxnews.com/video/6367681268112 По-друге, Трамп заявив, що "Зе готовий до перемовин, а пу - ні". Тоді навіщо Трампу тиснути на Зе? По-третє, пу вимагає капітуляції України. Йому вже зробили поступки - зняли питання вступу до НАТО, погодились на рпв по лбз та не вимагають кордонів 91. Чим поступився пу? Нічим. То якого рожна ви хочете від Зе? По-четверте, Трамп розуміє, що подальші поступки уйлу - це у глобальному плані означає посилення лідерських позицій Китаю, тобто послаблення для США і особиста ганьба для Трампа як лідера, який прогнувся під терориста.