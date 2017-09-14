fler написав:По-перше, по виділеному є протиріччя. Наприклад, "Сполучені Штати Америки можуть закупити зброю для України коштом доходів від заморожених російських активів. Це одночасно підтримає Україну та зміцнить оборонну промисловість США.
Вчора диванойоб призупинив допомогу на 90 днів всім країнам крім Ізраїля і Єгипту. Все інше - демагогія...
Михаил Зыгарь для Der Spiegel: Путин поддерживает Трампа. И, скорее всего, будет разочарован.
▪️С момента инаугурации Дональда Трампа прошло уже более 24 часов, а обещанный им мир на Украине за это время так и не наступил.
▪️Мои источники в Москве уверены, что в ближайшее время этого тоже ждать не стоит: Владимир Путин воюет не против Украины, а против Запада — и поэтому у него совсем другое видение окончания этой войны, чем у Трампа.
▪️В первые несколько недель мои собеседники в Москве были практически единодушны: Путин не заинтересован ни в прекращении конфликта, ни в переговорах. Во-первых, он вообще не считает, что Украина должна быть его партнером по переговорам. Российская пропаганда уже давно подчеркивает, что конфликт ведется против Запада, а не против Киева, и Путин действительно в это верит.
▪️Позвольте мне напомнить вам, что предшествовало атаке на Украину.
▪️Путин уже выдвигал ультиматум Западу в декабре 2021 года: он потребовал реорганизации мира, отказа от расширения НАТО на восток и практически возвращения границ НАТО к статус-кво конца девяностых годов.
▪️Разумеется, никто не воспринял это предложение всерьез, поскольку оно было заведомо нереальным. Но именно к такому изменению мирового порядка стремится Путин.
▪️Эту идею он вынашивает уже давно. В 2013 году, примерно за год до присоединения Крыма, у меня состоялся чрезвычайно интересный разговор с одним высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина. В то время я работал над своей книгой «Эндшпиль: метаморфозы Владимира Путина».
▪️Вначале он удивил меня, предсказав, что третья мировая война может разразиться в год столетия Первой мировой войны. В 2013 году это казалось мне совершенно немыслимым — но мой партнер по диалогу был поразительно уверен.
▪️Он утверждал: «Путин прекрасно понимает, что у него нет шансов обогнать США в экономическом соревновании. Если все будет продолжаться как прежде, если Россия будет соревноваться по существующим правилам, то это обречено на провал - страна всегда будет отставать. Единственный шанс — переломить ситуацию, нарушить все правила. Только в хаосе у России есть шанс».
▪️Это предсказание, сделанное в 2013 году, очевидно, реализуется Путиным очень точно — он уже перевернул игровое поле и продолжает стремиться к хаосу. На данном этапе мир с Украиной совершенно не вписывается в его цели.
▪️Источники в Кремле даже говорят мне, что Путин сейчас настроен максимально оптимистично. Он убежден, что его стратегия была правильной.
▪️С тех пор как он вошел на Украину, его противники выбывают один за другим: сначала Борис Джонсон и консерваторы в Великобритании, теперь Джо Байден и демократы в США
▪️Однако Путин еще не считает победу над правительством Байдена (победа Трампа — это, конечно, и его собственная победа) окончанием своей войны против Запада.
▪️Кремль любит повторять, что главная проблема заключается в неумении Запада договариваться, в его неспособности понять, чего на самом деле хочет Путин, и отнестись к этому серьезно.
▪️Путин добивается нового соглашения с Западом о разделе зон влияния. Ему нужна новая Ялтинская конференция. В феврале 1945 года союзники договорились на ней о будущем Европы после уничтожения нацистской Германии.
▪️По мнению кремлевских чиновников, Трамп гораздо ближе к такому сценарию, чем Байден — он уже говорит о возможности встречи с Путиным. Именно в этом направлении Путин будет подталкивать его к осуществлению собственной мечты.
▪️Идея Путина о новой Ялтинской конференции была передана Трампу по разным каналам задолго до президентских выборов. Новый президент США, разумеется, не сказал ни «да», ни «нет», и сейчас в Кремле нет чрезмерной эйфории.
▪️Однако есть надежда, что решающие переговоры еще впереди. Если Трампу удалось проигнорировать уже принятые Конгрессом санкции против TikTok и почти добиться их отмены, то девиз Кремля звучит так: нет ничего невозможного.
▪️И Россия будет вести переговоры не только об отмене санкций. Путин теперь убежден, что нет смысла требовать меньшего. Нужно всё.
▪️С этими нереальными планами Кремля Украина почти полностью отодвигается на задний план. В окружении Путина преобладает мнение, что время работает в пользу России и торопиться не стоит.
▪️Нынешние военное противостояние в Москве открыто называют войной на истощение. Российские правительственные экономисты подсчитали (основываясь скорее на мифических, чем на точных данных), что Путин может вести боевые действия в их нынешнем виде еще как минимум год.
▪️Сам он, как говорят, твердо убежден, что Украина не может себе этого позволить. Вероятно, Путин считает, что затягивание нынешних боевых действий поставит украинское общество и государство на грань катастрофы, а потому любые переговоры следует отложить как можно дольше.
▪️Человеческие жертвы — как с российской, так и с украинской стороны — его мало волнуют.
▪️В настоящее время Путин выдвигает заведомо неприемлемые требования к Украине (которые не дают Киеву никаких гарантий), такие как передача неподконтрольных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Другими словами, он требует огромные территории без боя.
▪️Очевидно, что это не серьезные условия для переговоров — скорее, это гарантия того, что никаких переговоров не будет, а война на истощение продолжится
в этом ментальном поносе непонятно как увязано поражение Украины с поражением Запада. Ес нас не хочет, нато в открытую не хочет. Война может быть "сделкой" как вернуть мятежную Украину путину. Суть сделки Украина нам не нужна, но совсем на шару мы ее слить/ захватить не дадим. Путина такое условие устроило.
для справки
Михаил Зыгарь — один из самых известных политических журналистов современной России, бывший сотрудник «Коммерсанта» и главный редактор телекомпании «Дождь». Самая известная из его книг, «Вся кремлевская рать», посвящена эпохе Владимира Путина. Она начинается с его назначения премьер-министром (1999) и заканчивается убийством Бориса Немцова (2015). Жанр книги — не парадная, а, так сказать, «тайная история», современный аналог знаменитого памфлета византийца Прокопия Кесарийского. Парадный, видимый и транслируемый через медиа аспект правления Путина на протяжении многих лет описывает коллега Зыгаря по «Коммерсанту» Андрей Колесников; но что скрывается за кулисами, что происходит, когда репортеров и операторов просят покинуть зал? Зыгарь пишет именно об этом, опираясь на интервью с неназываемыми персонажами. Его источники — «несколько десятков человек из ближайшего окружения Владимира Путина: сотрудников администрации президента, членов правительства, депутатов Государственной думы, предпринимателей из списка Forbes и зарубежных политиков».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 15:34, всього редагувалось 4 разів.
fler написав:Президент США Дональд Трамп не може собі дозволити йти на умови диктатора Путіна. Адже своїм головним опонентом на міжнародній арені він вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Максим Джигун.
Президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. По факту вже вдруге за цю війну. Це означає, що він тисне на припиздента зеленського, щоб той пішорв на поступки хуйлу.
По-перше, по виділеному є протиріччя. Наприклад, "Сполучені Штати Америки можуть закупити зброю для України коштом доходів від заморожених російських активів. Це одночасно підтримає Україну та зміцнить оборонну промисловість США. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News." https://www.foxnews.com/video/6367681268112 По-друге, Трамп заявив, що "Зе готовий до перемовин, а пу - ні". Тоді навіщо Трампу тиснути на Зе? По-третє, пу вимагає капітуляції України. Йому вже зробили поступки - зняли питання вступу до НАТО, погодились на рпв по лбз та не вимагають кордонів 91. Чим поступився пу? Нічим. То якого рожна ви хочете від Зе? По-четверте, Трамп розуміє, що подальші поступки уйлу - це у глобальному плані означає посилення лідерських позицій Китаю, тобто послаблення для США і особиста ганьба для Трампа як лідера, який прогнувся під терориста.
3. Во-первых: ничего из вами перечисленного он официально не заявлял. Чего от него хотят? - ну хотя бы снятия того маратория - иначе с кем он готовность переговорить выражает-то? 🤔
опоздали, обменки делают переводы без какого либо лимита отправить/получить который можно без документов, только назвав код. только дебил имея черные доходы будет гонять их через банки. или наоборот хотят крупные переводы из банков передать на подконтрольные власти обменки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 15:43, всього редагувалось 2 разів.