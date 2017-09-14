Михаил Зыгарь для Der Spiegel: Путин поддерживает Трампа. И, скорее всего, будет разочарован.



▪️С момента инаугурации Дональда Трампа прошло уже более 24 часов, а обещанный им мир на Украине за это время так и не наступил.



▪️Мои источники в Москве уверены, что в ближайшее время этого тоже ждать не стоит: Владимир Путин воюет не против Украины, а против Запада — и поэтому у него совсем другое видение окончания этой войны, чем у Трампа.



▪️В первые несколько недель мои собеседники в Москве были практически единодушны: Путин не заинтересован ни в прекращении конфликта, ни в переговорах. Во-первых, он вообще не считает, что Украина должна быть его партнером по переговорам. Российская пропаганда уже давно подчеркивает, что конфликт ведется против Запада, а не против Киева, и Путин действительно в это верит.



▪️Позвольте мне напомнить вам, что предшествовало атаке на Украину.



▪️Путин уже выдвигал ультиматум Западу в декабре 2021 года: он потребовал реорганизации мира, отказа от расширения НАТО на восток и практически возвращения границ НАТО к статус-кво конца девяностых годов.



▪️Разумеется, никто не воспринял это предложение всерьез, поскольку оно было заведомо нереальным. Но именно к такому изменению мирового порядка стремится Путин.



▪️Эту идею он вынашивает уже давно. В 2013 году, примерно за год до присоединения Крыма, у меня состоялся чрезвычайно интересный разговор с одним высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина. В то время я работал над своей книгой «Эндшпиль: метаморфозы Владимира Путина».



▪️Вначале он удивил меня, предсказав, что третья мировая война может разразиться в год столетия Первой мировой войны. В 2013 году это казалось мне совершенно немыслимым — но мой партнер по диалогу был поразительно уверен.



▪️Он утверждал: «Путин прекрасно понимает, что у него нет шансов обогнать США в экономическом соревновании. Если все будет продолжаться как прежде, если Россия будет соревноваться по существующим правилам, то это обречено на провал - страна всегда будет отставать. Единственный шанс — переломить ситуацию, нарушить все правила. Только в хаосе у России есть шанс».



▪️Это предсказание, сделанное в 2013 году, очевидно, реализуется Путиным очень точно — он уже перевернул игровое поле и продолжает стремиться к хаосу. На данном этапе мир с Украиной совершенно не вписывается в его цели.



▪️Источники в Кремле даже говорят мне, что Путин сейчас настроен максимально оптимистично. Он убежден, что его стратегия была правильной.



▪️С тех пор как он вошел на Украину, его противники выбывают один за другим: сначала Борис Джонсон и консерваторы в Великобритании, теперь Джо Байден и демократы в США



▪️Однако Путин еще не считает победу над правительством Байдена (победа Трампа — это, конечно, и его собственная победа) окончанием своей войны против Запада.



▪️Кремль любит повторять, что главная проблема заключается в неумении Запада договариваться, в его неспособности понять, чего на самом деле хочет Путин, и отнестись к этому серьезно.



▪️Путин добивается нового соглашения с Западом о разделе зон влияния. Ему нужна новая Ялтинская конференция. В феврале 1945 года союзники договорились на ней о будущем Европы после уничтожения нацистской Германии.



▪️По мнению кремлевских чиновников, Трамп гораздо ближе к такому сценарию, чем Байден — он уже говорит о возможности встречи с Путиным. Именно в этом направлении Путин будет подталкивать его к осуществлению собственной мечты.



▪️Идея Путина о новой Ялтинской конференции была передана Трампу по разным каналам задолго до президентских выборов. Новый президент США, разумеется, не сказал ни «да», ни «нет», и сейчас в Кремле нет чрезмерной эйфории.



▪️Однако есть надежда, что решающие переговоры еще впереди. Если Трампу удалось проигнорировать уже принятые Конгрессом санкции против TikTok и почти добиться их отмены, то девиз Кремля звучит так: нет ничего невозможного.



▪️И Россия будет вести переговоры не только об отмене санкций. Путин теперь убежден, что нет смысла требовать меньшего. Нужно всё.



▪️С этими нереальными планами Кремля Украина почти полностью отодвигается на задний план. В окружении Путина преобладает мнение, что время работает в пользу России и торопиться не стоит.



▪️Нынешние военное противостояние в Москве открыто называют войной на истощение. Российские правительственные экономисты подсчитали (основываясь скорее на мифических, чем на точных данных), что Путин может вести боевые действия в их нынешнем виде еще как минимум год.



▪️Сам он, как говорят, твердо убежден, что Украина не может себе этого позволить. Вероятно, Путин считает, что затягивание нынешних боевых действий поставит украинское общество и государство на грань катастрофы, а потому любые переговоры следует отложить как можно дольше.



▪️Человеческие жертвы — как с российской, так и с украинской стороны — его мало волнуют.



▪️В настоящее время Путин выдвигает заведомо неприемлемые требования к Украине (которые не дают Киеву никаких гарантий), такие как передача неподконтрольных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Другими словами, он требует огромные территории без боя.



▪️Очевидно, что это не серьезные условия для переговоров — скорее, это гарантия того, что никаких переговоров не будет, а война на истощение продолжится

