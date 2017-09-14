Hotab написав:

Бетон написав: Бетон написав: Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами Поздравлять уклониста, которого, это очередное издевательство над гражданами

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В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.



Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).



После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.





Объективная оценка лично бетоном.