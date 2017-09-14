опоздали, обменки делают переводы без какого либо лимита отправить/получить который можно без документов, только назвав код. только дебил имея черные доходы будет гонять их через банки. или наоборот хотят крупные переводы из банков передать на подконтрольные власти обменки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 15:43, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами
Это ваше личное мнение. Вы уверены в его правильности? На все 100. Это обьективная оценка его рейтинга.
Объективная оценка лично бетоном.
В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).
После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.
Цей ваш текст дорівнює:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.