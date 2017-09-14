Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:38
Vadim_ Я массандру с самолётов не пил но слышал..., друга папа служил в полку миг 31
Якщо тобі мама клала біля подушки пусту пивну пляшку, щоб тобі пахло папою, то вже давно час припинити цей безлад. Спи тверезим.
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Hotab
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:46
Hotab написав: Бетон написав: Бетон написав:
Поздравлять уклониста, которого
ненавидят 90% страны
, это очередное издевательство над гражданами
Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?
На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.
Объективная оценка лично бетоном.
В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС. Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет). После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.
Цей ваш текст дорівнює:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.
Він не вартий букв, з яких написаний.
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Hotab
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:49
Hotab написав: холява написав: Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту
Коли вас вже заберуть в армію ?
На перший розтин я би з квітами прийшов.
Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?
Вам двом пропагандонам вже пора вкататись в бетон. І квітів вам не треба
Добре що вас тут тільки троє.
Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію, що країна ще буде великою
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:53
Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював заодно з номером вивозу сміття.
Бетон
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:53
Бетон Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,
Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті
Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював
Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить
Hotab
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:55
Hotab написав: Бетон Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,
Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті
Я допомагаю. Мовчки.
Я ж не квн-щик з барбершопною бородкою хвалитись кожен день відосиками з кабінету
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57
Hotab написав: Бетон Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,
Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті
Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював
Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить
В житті одна помилка не біда.
Біда - коли усе життя помилка
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ А де Каховка? Під ким?
Пийте односолодовий віскі. Дорого, але ж смачно
Хоча коли акція на Таламор дью (сьогодні в Сільпо) по 650/літр, так хай буде він
Так вроде бы на правом берегу
І Каховка, і Нова Каховка на лівому (південному)
Вибачаюсь , мав на увазі Коблево, вибачаюсь,
лучше цена/якість Тавріі не знаю і нема .
Це як вино Массандра з Криму а не ...
Vadim_
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01
Бетон В житті одна помилка не біда.
Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
Hotab
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