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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12143121441214512146>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:38

Vadim_

Я массандру с самолётов не пил но слышал..., друга папа служил в полку миг 31


Якщо тобі мама клала біля подушки пусту пивну пляшку, щоб тобі пахло папою, то вже давно час припинити цей безлад. Спи тверезим.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:46

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами

Это ваше личное мнение.
Вы уверены в его правильности?
На все 100.
Это обьективная оценка его рейтинга.

Объективная оценка лично бетоном.





В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.


Цей ваш текст дорівнює:


"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.

Він не вартий букв, з яких написаний.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:48

Букви бетона які варті

Бетон
Та відомо що КМІС куйня, а пісні бетона про ціну е/е в Польщі - то істина :lol: :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:49

  Hotab написав:
  холява написав:
  Бетон написав:
Сподіваюсь, просроченний буде перший, хто опиниться в тюрмі по результатах аудиту


Коли вас вже заберуть в армію ?

На перший розтин я би з квітами прийшов.

Куди букет би вставляли? А якщо там забетоновано?

Вам двом пропагандонам вже пора вкататись в бетон. І квітів вам не треба

Добре що вас тут тільки троє.
Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію, що країна ще буде великою
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:53

  Hotab написав:Бетон
Та відомо що КМІС куйня, а пісні бетона про ціну е/е в Польщі - то істина :lol: :lol:

Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював заодно з номером вивозу сміття.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:53

Бетон

Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,


Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті

Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював


Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:55

  Hotab написав:Бетон

Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,


Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті

Я допомагаю. Мовчки.
Я ж не квн-щик з барбершопною бородкою хвалитись кожен день відосиками з кабінету
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57

  Hotab написав:Бетон

Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,


Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті

Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював


Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить

В житті одна помилка не біда.
Біда - коли усе життя помилка
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
А де Каховка? Під ким?

Пийте односолодовий віскі. Дорого, але ж смачно
Хоча коли акція на Таламор дью (сьогодні в Сільпо) по 650/літр, так хай буде він

Так вроде бы на правом берегу

І Каховка, і Нова Каховка на лівому (південному)

Вибачаюсь , мав на увазі Коблево, вибачаюсь,
лучше цена/якість Тавріі не знаю і нема .
Це як вино Массандра з Криму а не ...
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон

В житті одна помилка не біда.


Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
Hotab
 
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