Бетон написав:Поздравлять уклониста, которого ненавидят 90% страны, это очередное издевательство над гражданами
Это ваше личное мнение. Вы уверены в его правильности? На все 100. Это обьективная оценка его рейтинга.
Объективная оценка лично бетоном.
В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).
После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.
Цей ваш текст дорівнює:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.
Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е. Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:
Валерій Залужний — 27%; Володимир Зеленський — 16%; Петро Порошенко — 7%; Кирило Буданов — 6%; Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%; Андрій Білецький — 3%; Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%; Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%; інший кандидат — 3%. Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:
Валерій Залужний — 15%; Кирило Буданов — 12%; Володимир Зеленський — 6%; Сергій Притула — 4%; Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%; Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%; інший кандидат — 3%.
Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»
Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.
Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 25 січ, 2025 16:10, всього редагувалось 4 разів.