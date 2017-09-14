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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:55
Hotab написав:Бетон
Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,
Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті
Я допомагаю. Мовчки.
Я ж не квн-щик з барбершопною бородкою хвалитись кожен день відосиками з кабінету
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Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57
Hotab написав:Бетон
Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,
Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті
Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював
Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить
В житті одна помилка не біда.
Біда - коли усе життя помилка
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_ А де Каховка? Під ким?
Пийте односолодовий віскі. Дорого, але ж смачно
Хоча коли акція на Таламор дью (сьогодні в Сільпо) по 650/літр, так хай буде він
Так вроде бы на правом берегу
І Каховка, і Нова Каховка на лівому (південному)
Вибачаюсь , мав на увазі Коблево, вибачаюсь,
лучше цена/якість Тавріі не знаю і нема .
Це як вино Массандра з Криму а не ...
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01
Бетон
В житті одна помилка не біда.
Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:04
Hotab написав:Бетон
В житті одна помилка не біда.
Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:
Валерій Залужний — 27%;
Володимир Зеленський — 16%;
Петро Порошенко — 7%;
Кирило Буданов — 6%;
Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%;
Андрій Білецький — 3%;
Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%;
Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%;
інший кандидат — 3%.
Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:
Валерій Залужний — 15%;
Кирило Буданов — 12%;
Володимир Зеленський — 6%;
Сергій Притула — 4%;
Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%;
Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%;
інший кандидат — 3%.
Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»
Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.
Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 25 січ, 2025 16:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:18
Дюрі-бачі написав:
Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...
А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:25
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
В житті одна помилка не біда.
Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:
Валерій Залужний — 27%;
Володимир Зеленський — 16%;
Петро Порошенко — 7%;
Кирило Буданов — 6%;
Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%;
Андрій Білецький — 3%;
Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%;
Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%;
інший кандидат — 3%.
Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:
Валерій Залужний — 15%;
Кирило Буданов — 12%;
Володимир Зеленський — 6%;
Сергій Притула — 4%;
Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%;
Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%;
інший кандидат — 3%.
Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»
Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.
Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
1. «Твоє опитування ніяке не опитування, не варто букв …» і ота вся бараняча куйня яку ти далі писав
2. Де в опитуванні «ненавидять 90%» з якими ти прибіг, і в які тебе мордою як в гівно тепер тицяють?
Ти не розумієш прочитане?
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:27
d44 написав:
А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік?
3 основні претензії:
1. Безстроковість, по завершенню дембель не гарантований.
2. Виплати не гарантовані.
3. Умови служби не гарантовані, зокрема нема закріплення за підрозділом і посадою.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:40
Дюрі-бачі написав: d44 написав:
А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік?
3 основні претензії:
1. Безстроковість, по завершенню дембель не гарантований.
2. Виплати не гарантовані.
3. Умови служби не гарантовані, зокрема нема закріплення за підрозділом і посадою.
1. отпускать людей на дембель при такой нехватке никто не будет. прописать в контракте можно что угодно, с вероятностью 99% в этом пункте он будет нарушен
2. их невозможно гарантировать, так так ни потери ни объёмы финпомощи непредсказуемы.
3. если в одних бригадах будет недокомплект, а все захотят служить в укомплектованных тогда что, отказывать?
ни одно из этих условий невыполнимо.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 16:46
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що військова допомога від США для України не зупинена. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.
"Що стосується обмеження допомоги, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів, на сьогодні, гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій в усьому світі, які раніше підтримувалися урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, і те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", - заявив Зеленський.
Нагадаэмо, за даними видання Politico, американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва.
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