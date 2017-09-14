RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1214212143121441214512146>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:55

  Hotab написав:Бетон

Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,


Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті

Я допомагаю. Мовчки.
Я ж не квн-щик з барбершопною бородкою хвалитись кожен день відосиками з кабінету
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57

  Hotab написав:Бетон

Всі інші - особливо ті, хто воює вселяють в мене надію,


Сам всели надію, піди допоможи. А то і сам ні, і вищиш як істерична, коли їм ТЦК відправляє допомогу і підкріплення. Крокодилячі сльози бетона які варті

Ти б ще текст з надписів ліфту в новобудови скопіював


Та звісно що бетон знає краще. Е/е в Польщі підтвердить

В житті одна помилка не біда.
Біда - коли усе життя помилка
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
А де Каховка? Під ким?

Пийте односолодовий віскі. Дорого, але ж смачно
Хоча коли акція на Таламор дью (сьогодні в Сільпо) по 650/літр, так хай буде він

Так вроде бы на правом берегу

І Каховка, і Нова Каховка на лівому (південному)

Вибачаюсь , мав на увазі Коблево, вибачаюсь,
лучше цена/якість Тавріі не знаю і нема .
Це як вино Массандра з Криму а не ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3584
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон

В житті одна помилка не біда.


Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
Hotab
 
Повідомлень: 14149
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:04

  Hotab написав:Бетон

В житті одна помилка не біда.


Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?



якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:

Валерій Залужний — 27%;
Володимир Зеленський — 16%;
Петро Порошенко — 7%;
Кирило Буданов — 6%;
Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%;
Андрій Білецький — 3%;
Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%;
Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%;
інший кандидат — 3%.
Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:

Валерій Залужний — 15%;
Кирило Буданов — 12%;
Володимир Зеленський — 6%;
Сергій Притула — 4%;
Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%;
Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%;
інший кандидат — 3%.

Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»


Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.

Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 25 січ, 2025 16:10, всього редагувалось 4 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:18

  Дюрі-бачі написав:Обіцяють "чесний контракт" для молоді 18-25. Влада почала щось розуміти. Сподіваюсь, що скоро його запропонують для всіх...

А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік? :shock:
d44
 
Повідомлень: 599
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:25

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

В житті одна помилка не біда.


Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е.
Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?



якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:

Валерій Залужний — 27%;
Володимир Зеленський — 16%;
Петро Порошенко — 7%;
Кирило Буданов — 6%;
Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%;
Андрій Білецький — 3%;
Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%;
Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%;
інший кандидат — 3%.
Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:

Валерій Залужний — 15%;
Кирило Буданов — 12%;
Володимир Зеленський — 6%;
Сергій Притула — 4%;
Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%;
Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%;
інший кандидат — 3%.

Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»


Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.

Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата

1. «Твоє опитування ніяке не опитування, не варто букв …» і ота вся бараняча куйня яку ти далі писав
2. Де в опитуванні «ненавидять 90%» з якими ти прибіг, і в які тебе мордою як в гівно тепер тицяють?

Ти не розумієш прочитане?
Hotab
 
Повідомлень: 14149
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік?
3 основні претензії:
1. Безстроковість, по завершенню дембель не гарантований.
2. Виплати не гарантовані.
3. Умови служби не гарантовані, зокрема нема закріплення за підрозділом і посадою.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:40

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:А старий варіант чого "не чесний", що можна було тільки на рік?
3 основні претензії:
1. Безстроковість, по завершенню дембель не гарантований.
2. Виплати не гарантовані.
3. Умови служби не гарантовані, зокрема нема закріплення за підрозділом і посадою.

1. отпускать людей на дембель при такой нехватке никто не будет. прописать в контракте можно что угодно, с вероятностью 99% в этом пункте он будет нарушен
2. их невозможно гарантировать, так так ни потери ни объёмы финпомощи непредсказуемы.
3. если в одних бригадах будет недокомплект, а все захотят служить в укомплектованных тогда что, отказывать?

ни одно из этих условий невыполнимо.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27370
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:46

Зеленський заявив, чи зупинена військова допомога від США

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що військова допомога від США для України не зупинена. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

"Що стосується обмеження допомоги, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів, на сьогодні, гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій в усьому світі, які раніше підтримувалися урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, і те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", - заявив Зеленський.

Нагадаэмо, за даними видання Politico, американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва.
prodigy
 
Повідомлень: 11738
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 1214212143121441214512146>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, Shaman, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900757
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1400)
25.01.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.