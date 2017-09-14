Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е. Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:
Валерій Залужний — 27%; Володимир Зеленський — 16%; Петро Порошенко — 7%; Кирило Буданов — 6%; Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%; Андрій Білецький — 3%; Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%; Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%; інший кандидат — 3%. Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:
Валерій Залужний — 15%; Кирило Буданов — 12%; Володимир Зеленський — 6%; Сергій Притула — 4%; Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%; Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%; інший кандидат — 3%.
Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»
Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.
Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
в нас на виборах не так важливий рейтинг, як антрирейтинг
Зеленський наголосив, що коли росіяни розповсюджують дуже багато сигналів щодо якихось там "декретів", як вони це називають - вони "ще живуть у 1917 році".
У цьому зв'язку, президент України нагадав про указ від жовтня 2022 року на основі рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Чи можемо ми розмовляти, чи не можемо? Я вам відповідаю, передусім - рішення Ради національної безпеки і оборони. Чому я підписував цей указ? Тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність і на мене... Багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни", - наголосив Зеленський.
За його словами, прихильники Путіна намагались тиснути через багато різних коридорів, і через депутатський корпус наших громадян України і депутатів європейських країн, і через США.
"Було багато різних перемовних майданчиків. І я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я ухвалив абсолютно справедлмве рішення. Я президент України. Я лідер тих чи інших перемовин. І всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які усі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових. А також вони використовували інші канали, і навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити", - наголосив Зеленський.
Що відомо про заборону вести переговори з Путіним Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, у якому, зокрема, йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним.
Цей указ з'явився у відповідь на оголошення Путіним про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.
В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).
После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.
Цей ваш текст дорівнює:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.
Він не вартий букв, з яких написаний.
з улюбленої пісні молодості ЛАДів: "я другой такой страньі не знаю где так вольно дьішит человек"
Журнал BusinessWeek включил Пола Грэма в список 25 самых влиятельных людей сети за 2008 год.
Эссе «Как не соглашаться» и пирамида Грэма
Задумывалось это эссе, как пособие для общения и ведения споров в интернете, однако без проблем подойдет и для реальной жизни. Правда, в жизни эту пирамиду будет сложнее применить из-за недостатка времени, тогда как в интернете любой ответ есть время обдумывать достаточно долго. Поэтому пирамида заслуживает того, чтобы она была выучена или хотя бы распечатана и всегда была под рукой. Со временем вы научитесь автоматически распределять любые аргументы по категориям и не дадите шанса демагогии.
Проблема ведения споров в том, что нет четкого деления на очернительное и аргументированное опровержение. Существует ряд промежуточных стадий и оттенков. Именно в этом большая ценность пирамиды Грэма — она компактная, состоит из семи опровержений, понятная и охватывает если не все, то большинство основных методик ведения споров.
Итак, начнем с самого низа, с самых грязных, и, к сожалению, популярных, методов ведения споров.
7. Прямые оскорбления
Распознать это опровержение проще простого. Человек прямо вас оскорбляет, не настроен даже при ближайшем рассмотрении добиться истины. Даже простые оскорбления сигнализируют о том, что диалог пора сворачивать и не иметь впредь с этим человеком никаких дел.
«Да ты просто дурак!»
Если вы в интернете, ставьте его в черный список, если это произошло в жизни, лучший способ — отреагировать с юмором.
6. Переход на личности
Здесь, как и я прямом оскорблении, просто россыпь вариантов — социальный статус, расовые предрассудки, физические недостатки, воспоминание о прошлом и так далее. Что приятно, в сравнении с предыдущим опровержением, оппонент наконец обращает хоть какое-то внимание на вас, вы для него уже не просто объект для спора, вы — конкретный человек с конкретным недостатком, который недостоин вести с ним спор.
«И об экономике мне говорит человек, который развелся со своей женой?»
Оппонент хочет вызвать в вас негативные эмоции, увести от обсуждаемой темы. Помимо этого есть один неприятный момент — иногда подобные фразы дискредитируют оппонента в глазах других людей. Однако если эти люди и правда задумались о вашем недостатке в контексте спора, они ничем не лучше манипулятора и это вам стоит помнить.
В идеале здесь вам тоже стоит проигнорировать слова оппонента, но если вам важно победить в этой дискуссии и уйти от нее не получится, тогда на помощь (помимо улыбки и спокойствия) фраза: «Хорошо, а расскажешь мне по сути, в чем именно я неправ?».
5. Претензия к тону
Человек понимает, что у него нет никаких аргументов, а потребность сохранить лицо у каждого человека существует, правда у разных людей принимает разные формы. В данном случае оппонент не оскорбляет вас прямо, да и на личности не переходит, ему просто не нравится ваш тон. Хорошая новость — скорее всего, он уже почти согласился с вашим аргументом, просто хочет проиграть достойно. Хочет, чтобы вы с уважением отнеслись к тому, что у него недостаточно аргументов. Кстати, вполне возможно, что вы и правда повысили голос или говорили язвительно.
«Не повышай на меня голос и не смей говорить таким ядовитым тоном!»
Человек не примет никаких аргументов, пока вы не измените свое к нему отношение. В данном случае, скорее всего, элементарное понижение громкости голоса и небольшое смирение поможет добиться успеха в дискуссии. В том случае, если нужно найти компромисс, а победителями станут оба.
4. Препирательство
Препирательство характеризуется абсолютно бессмысленной дискуссией, топтанием на месте, когда оба оппонента (или один) не имеют желания найти общий язык. Здесь может и не быть оскорблений, перехода на личности, претензий к тону, зато есть бессмыслица, грызня. Спор ради спора, повышенное эго и гордыня, заряженность на процесс, а не на результат — таковы неутешительные признаки препирательства. Иногда такому человеку просто нужен хоть кто-нибудь, ваша личность ему почти безразлична. Постоянные придирки и десятки вопросов призваны поставить вас в тупик.
«И что дальше? Ну и зачем? Да никогда в жизни!»
Если есть возможность — просто уйдите от спора. Если же все равно нужно добиться положительного результата — постарайтесь перевести разговор в правильное русло. Сделать акцент на том, что если человек продолжит упираться, проиграют все. У каждого, даже самого упертого человека, есть ценности, которые он боится потерять. Найдите эту ценность и намекните, что пока спор будет ни о чем, его ценность под угрозой.
3. Контраргумент
Первые признаки конструктивного диалога. Осталось понять, насколько этот контраргумент логичен и решить, соглашаться ли с ним. Иногда ответный аргумент только причина для продолжения спора, человеку приятно найти нечто такое, что покажет его позицию, особенно если она зыбка.
«В прошлый раз мы сделали именно так, как я сказал, и я это сработало»
Правильный ответ в этом случае подсказывает Карнеги. Дать возможность человеку сохранить лицо и косвенная критика его позиции идеальны в этой ситуации. Нужно указать на то, что контраргумент оппонента имеет право на существование, но в данном случае не совсем уместен. То есть полностью отвергать его запрещено, иначе человек упрется, пытаясь сохранить свое лицо и пойдет на принцип. «Да, ты прав, этот аргумент очень сильный и правильный. Но в нашем случае подойдет вот этот». Важно указывать не на оппонента, а на аргумент. Не человек плох, а аргумент — да и то не всегда, а только в этом конкретном случае.
2. Опровержение по сути
Мы почти близки к идеальной дискуссии, спора уже и след простыл. Оппонент (или вы) опровергает ваши слова, не подменяет понятия, признаков демагогии или софистики нет, зато есть причина наконец-то обратить внимание на его слова и задуматься. Идеальная ситуация, когда оба человека говорят об одном и том же на протяжении всей дискуссии.
«Вы говорите, что это X, а это Y. И вот почему…»
Если вы понимаете, что человек прав, пора соглашаться. Если аргумент отчасти хорош, похвалите оппонента и предложите ему модифицированный аргумент, но признайте, что он все равно принадлежит ему.
Опровержение в чистом виде Такое случается крайне редко, поэтому берегите таких людей и старайтесь не терять с ними связь. Такие люди очень внимательно слушают вас, что уже говорит об их тактичности и внимательности. Но это не лицемерная тактичность, если вы не правы — они об этом скажут и приведут не один, а много аргументов в свою защиту, а не просто признают за вами право на свое мнение. Такой диалог похож на шахматную партию и приносит огромное удовольствие.
«Вот факты, которые доказывают обратное»
В любой дискуссии ключевым моментом является спокойствие, чувство юмора и внимательность. Пирамида Грэма показывает на каком уровне опровержений находится ваш оппонент, позволяет отделить зерна от плевел и сосредоточиться не на словах, а на том, что они собой несут и зачем произнесены.
_hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.
Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
кому й скільки винен німецький бігунець? чи це лише йому винні?...
sashaqbl написав:Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
кому й скільки винен німецький бігунець? чи це лише йому винні?...
Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.
Що відомо про заборону вести переговори з Путіним Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ
Трампу теж не можно переговори? Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати. Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити. Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.
ІМХО: Якщо доживу до того моменту коли величний почине з миром, відкрию пляшку шампанського. За три роки перевернути все з ніг на голову щоб 83% відсотки чоловіків 18-50 хотіли назавжди виїхати з країни... це талант.