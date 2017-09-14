Як зараз з 90% , з такою самою тупорилою впевненістю ти казав про е/е. Чим ти крім дурманом будівельної хімії підтвердиш цю цифру?
якби найближчої неділі провели вибори, то голоси українців розділилися б у такий спосіб:
Валерій Залужний — 27%; Володимир Зеленський — 16%; Петро Порошенко — 7%; Кирило Буданов — 6%; Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко — по 4%; Андрій Білецький — 3%; Сергій Притула, Віталій Кличко — по 2%; Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Гройсман — по 1%; інший кандидат — 3%. Також в учасників опитування запитали, кого б вони обрали, якби можна було вказати ще одного кандидата. Респонденти відповіли так:
Валерій Залужний — 15%; Кирило Буданов — 12%; Володимир Зеленський — 6%; Сергій Притула — 4%; Дмитро Разумков, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький — по 3%; Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Олексій Арестович, Юрій Бойко — по 2%; інший кандидат — 3%.
Такий висновок зі свого дослідження наводить центр «Соціальний моніторинг»
Я розумію у вас в Зімбабве там тільки марафон.
Вважаю що реальний рейтинг у нього відсотків 10. Це фанати, костяк любого кандидата
в нас на виборах не так важливий рейтинг, як антрирейтинг
Зеленський наголосив, що коли росіяни розповсюджують дуже багато сигналів щодо якихось там "декретів", як вони це називають - вони "ще живуть у 1917 році".
У цьому зв'язку, президент України нагадав про указ від жовтня 2022 року на основі рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Чи можемо ми розмовляти, чи не можемо? Я вам відповідаю, передусім - рішення Ради національної безпеки і оборони. Чому я підписував цей указ? Тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність і на мене... Багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни", - наголосив Зеленський.
За його словами, прихильники Путіна намагались тиснути через багато різних коридорів, і через депутатський корпус наших громадян України і депутатів європейських країн, і через США.
"Було багато різних перемовних майданчиків. І я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я ухвалив абсолютно справедлмве рішення. Я президент України. Я лідер тих чи інших перемовин. І всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які усі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових. А також вони використовували інші канали, і навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити", - наголосив Зеленський.
Що відомо про заборону вести переговори з Путіним Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, у якому, зокрема, йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним.
Цей указ з'явився у відповідь на оголошення Путіним про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.
В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяют. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).
После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.
Цей ваш текст дорівнює:
"Ми боремося з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян. У той час, як Україна – демократична країна, яка цінує кожну людину", – Єрмак.
Він не вартий букв, з яких написаний.
з улюбленої пісні молодості ЛАДів: "я другой такой страньі не знаю где так вольно дьішит человек"
Журнал BusinessWeek включил Пола Грэма в список 25 самых влиятельных людей сети за 2008 год.
Эссе «Как не соглашаться» и пирамида Грэма
Задумывалось это эссе, как пособие для общения и ведения споров в интернете, однако без проблем подойдет и для реальной жизни. Правда, в жизни эту пирамиду будет сложнее применить из-за недостатка времени, тогда как в интернете любой ответ есть время обдумывать достаточно долго. Поэтому пирамида заслуживает того, чтобы она была выучена или хотя бы распечатана и всегда была под рукой. Со временем вы научитесь автоматически распределять любые аргументы по категориям и не дадите шанса демагогии.
Проблема ведения споров в том, что нет четкого деления на очернительное и аргументированное опровержение. Существует ряд промежуточных стадий и оттенков. Именно в этом большая ценность пирамиды Грэма — она компактная, состоит из семи опровержений, понятная и охватывает если не все, то большинство основных методик ведения споров.
Итак, начнем с самого низа, с самых грязных, и, к сожалению, популярных, методов ведения споров.
7. Прямые оскорбления
Распознать это опровержение проще простого. Человек прямо вас оскорбляет, не настроен даже при ближайшем рассмотрении добиться истины. Даже простые оскорбления сигнализируют о том, что диалог пора сворачивать и не иметь впредь с этим человеком никаких дел.
«Да ты просто дурак!»
Если вы в интернете, ставьте его в черный список, если это произошло в жизни, лучший способ — отреагировать с юмором.
6. Переход на личности
Здесь, как и я прямом оскорблении, просто россыпь вариантов — социальный статус, расовые предрассудки, физические недостатки, воспоминание о прошлом и так далее. Что приятно, в сравнении с предыдущим опровержением, оппонент наконец обращает хоть какое-то внимание на вас, вы для него уже не просто объект для спора, вы — конкретный человек с конкретным недостатком, который недостоин вести с ним спор.
«И об экономике мне говорит человек, который развелся со своей женой?»
Оппонент хочет вызвать в вас негативные эмоции, увести от обсуждаемой темы. Помимо этого есть один неприятный момент — иногда подобные фразы дискредитируют оппонента в глазах других людей. Однако если эти люди и правда задумались о вашем недостатке в контексте спора, они ничем не лучше манипулятора и это вам стоит помнить.
В идеале здесь вам тоже стоит проигнорировать слова оппонента, но если вам важно победить в этой дискуссии и уйти от нее не получится, тогда на помощь (помимо улыбки и спокойствия) фраза: «Хорошо, а расскажешь мне по сути, в чем именно я неправ?».
5. Претензия к тону
Человек понимает, что у него нет никаких аргументов, а потребность сохранить лицо у каждого человека существует, правда у разных людей принимает разные формы. В данном случае оппонент не оскорбляет вас прямо, да и на личности не переходит, ему просто не нравится ваш тон. Хорошая новость — скорее всего, он уже почти согласился с вашим аргументом, просто хочет проиграть достойно. Хочет, чтобы вы с уважением отнеслись к тому, что у него недостаточно аргументов. Кстати, вполне возможно, что вы и правда повысили голос или говорили язвительно.
«Не повышай на меня голос и не смей говорить таким ядовитым тоном!»
Человек не примет никаких аргументов, пока вы не измените свое к нему отношение. В данном случае, скорее всего, элементарное понижение громкости голоса и небольшое смирение поможет добиться успеха в дискуссии. В том случае, если нужно найти компромисс, а победителями станут оба.
4. Препирательство
Препирательство характеризуется абсолютно бессмысленной дискуссией, топтанием на месте, когда оба оппонента (или один) не имеют желания найти общий язык. Здесь может и не быть оскорблений, перехода на личности, претензий к тону, зато есть бессмыслица, грызня. Спор ради спора, повышенное эго и гордыня, заряженность на процесс, а не на результат — таковы неутешительные признаки препирательства. Иногда такому человеку просто нужен хоть кто-нибудь, ваша личность ему почти безразлична. Постоянные придирки и десятки вопросов призваны поставить вас в тупик.
«И что дальше? Ну и зачем? Да никогда в жизни!»
Если есть возможность — просто уйдите от спора. Если же все равно нужно добиться положительного результата — постарайтесь перевести разговор в правильное русло. Сделать акцент на том, что если человек продолжит упираться, проиграют все. У каждого, даже самого упертого человека, есть ценности, которые он боится потерять. Найдите эту ценность и намекните, что пока спор будет ни о чем, его ценность под угрозой.
3. Контраргумент
Первые признаки конструктивного диалога. Осталось понять, насколько этот контраргумент логичен и решить, соглашаться ли с ним. Иногда ответный аргумент только причина для продолжения спора, человеку приятно найти нечто такое, что покажет его позицию, особенно если она зыбка.
«В прошлый раз мы сделали именно так, как я сказал, и я это сработало»
Правильный ответ в этом случае подсказывает Карнеги. Дать возможность человеку сохранить лицо и косвенная критика его позиции идеальны в этой ситуации. Нужно указать на то, что контраргумент оппонента имеет право на существование, но в данном случае не совсем уместен. То есть полностью отвергать его запрещено, иначе человек упрется, пытаясь сохранить свое лицо и пойдет на принцип. «Да, ты прав, этот аргумент очень сильный и правильный. Но в нашем случае подойдет вот этот». Важно указывать не на оппонента, а на аргумент. Не человек плох, а аргумент — да и то не всегда, а только в этом конкретном случае.
2. Опровержение по сути
Мы почти близки к идеальной дискуссии, спора уже и след простыл. Оппонент (или вы) опровергает ваши слова, не подменяет понятия, признаков демагогии или софистики нет, зато есть причина наконец-то обратить внимание на его слова и задуматься. Идеальная ситуация, когда оба человека говорят об одном и том же на протяжении всей дискуссии.
«Вы говорите, что это X, а это Y. И вот почему…»
Если вы понимаете, что человек прав, пора соглашаться. Если аргумент отчасти хорош, похвалите оппонента и предложите ему модифицированный аргумент, но признайте, что он все равно принадлежит ему.
Опровержение в чистом виде Такое случается крайне редко, поэтому берегите таких людей и старайтесь не терять с ними связь. Такие люди очень внимательно слушают вас, что уже говорит об их тактичности и внимательности. Но это не лицемерная тактичность, если вы не правы — они об этом скажут и приведут не один, а много аргументов в свою защиту, а не просто признают за вами право на свое мнение. Такой диалог похож на шахматную партию и приносит огромное удовольствие.
«Вот факты, которые доказывают обратное»
В любой дискуссии ключевым моментом является спокойствие, чувство юмора и внимательность. Пирамида Грэма показывает на каком уровне опровержений находится ваш оппонент, позволяет отделить зерна от плевел и сосредоточиться не на словах, а на том, что они собой несут и зачем произнесены.
_hunter написав:Но это же бред: из 65й Статьи прямо следует, что воюют они за _себя_. Разве-что АндрейМ умудрился "иноагента" ректурировать -- но так ему за это еще и плюсик в карму положен.
Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
кому й скільки винен німецький бігунець? чи це лише йому винні?...
sashaqbl написав:Воюють за країну. А отже й за ухилянтів. Які потім будуть пи***ти: "Я вас туди не посилав".
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
кому й скільки винен німецький бігунець? чи це лише йому винні?...
Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.
Що відомо про заборону вести переговори з Путіним Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ
Трампу теж не можно переговори? Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати. Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити. Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.
ІМХО: Якщо доживу до того моменту коли величний почине з миром, відкрию пляшку шампанського. За три роки перевернути все з ніг на голову щоб 25% (з яких 83% відсотки чоловіків 18-50 "Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення, становить 25%, а жінок – 17%.
Про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів, найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%). Чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка респондентів, які бажали би виїхати за кордон на постійне місце проживання. Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%.") хотіли назавжди виїхати з країни... це талант.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2025 18:50, всього редагувалось 2 разів.