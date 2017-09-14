RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12144121451214612147>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:28

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета" :)
У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.

кому й скільки винен німецький бігунець? :lol: чи це лише йому винні?...

Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.

за перетин кордону, так розрахувався - судячи з емоцій, як мінімум двічі :lol:

а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде ;)

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:28

  Wirująświatła написав:
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину с зарубежных соревнований.

Спортсмены стали «невозвращенцами» после турнира в Венеции в конце декабря. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации".

В УФК заявили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.

"державницький підхід", вибірково
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38099
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4431
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:32

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:кому й скільки винен німецький бігунець? :lol: чи це лише йому винні?...

Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)

фигушки: "утром - деньги, вечером - стулья" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9080
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36

  Бетон написав:Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)


Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38099
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36

  Бетон написав:Достойна Лада, хотаба, холявы.
лад вообще считает что путинская рф это не фашизм а балет лебединое озеро. И украинцев по этническому признаку они не убивают.
  ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм. Хотя некоторые общие черты есть.
хоть некоторые общие черты есть, убитым украинцам уже не так обидно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27371
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36

  Banderlog написав:
  prodigy написав:

Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ

Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"
d44
 
Повідомлень: 600
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:38

  d44 написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:

Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ

Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"

Мюнхен-38 був у 21му перед "Київ за 3 дня"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38099
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Shaman
кому й скільки винен німецький бігунець? :lol: чи це лише йому винні?...

Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)

фигушки: "утром - деньги, вечером - стулья" :lol:

я розумію, Бендер - твій кумір. закінчив так, не дуже - але жив цікаво. в Німеччині так не вийде :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мені краще в темряві сидіти по 6-7 годин на добу(як було в листопаді/грудні) ніж навіть безкоштовний газ отримувати як в пмр, чи в окупації.

+++
Скажіть, яка у вас була пенсія в гривнях до окупації і що сьогодні платять окупанти?

Извините, но размеры не приведу, т.к. по ним меня могут и вычислить (лучше я буду перестраховщик, чем "на подвале").

Приведу только "официальный" размер
минимальная социальная пенсионная выплата с 2025 года будет составлять ~14,8 тысяч рублей.


Забыл тогда написать, т.к. квитанции пока не приносили, в московии еще есть "плата за содержание жилого помещения". На ТОТ Херсонщины она официально составляет руб/кв. метр общей площади в месяц:
2024 - 18,12
2025 - 19,61
планируется
2026 - 21,1
2027 - 22,58
yanyura
 
Повідомлень: 7089
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
  #<1 ... 12144121451214612147>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2161)
25.01.2025 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.