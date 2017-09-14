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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:28
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Не-не-не -- вот только не нужно личных трактовок Конституции в стиле "его убил не я, а пуля, выпущенная из пистолета"
У гражданина есть Обязанность -- ее он и "отрабатывает". Если уж переходим к модели "взаиморасчетов" -- так тут полную выписку смотреть нужно кто-кому и сколько должен.
кому й скільки винен німецький бігунець?
чи це лише йому винні?...
Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.
за перетин кордону, так розрахувався - судячи з емоцій, як мінімум двічі
а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде
ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:28
Wirująświatła написав:
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину с зарубежных соревнований.
Спортсмены стали «невозвращенцами» после турнира в Венеции в конце декабря. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.
Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают.
Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации".
В УФК заявили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.
"державницький підхід", вибірково
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:31
Володимир Зеленський, пряма мова:
🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Геніальна цитата найвеличнішого.
Достойна Лада, хотаба, холявы.
Я вибачаюсь)
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:32
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
кому й скільки винен німецький бігунець?
чи це лише йому винні?...
Говорю же: давайте выписку - будем считать. Более чем уверен: он давно как минимум в 0 расчитался.
ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен
фигушки: "утром - деньги, вечером - стулья"
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36
Бетон написав:
Володимир Зеленський, пряма мова:
🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Геніальна цитата найвеличнішого.
Достойна Лада, хотаба, холявы.
Я вибачаюсь)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 25 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36
Бетон написав:
Достойна Лада, хотаба, холявы.
лад вообще считает что путинская рф это не фашизм а балет лебединое озеро. И украинцев по этническому признаку они не убивают.
ЛАД написав:
путинская РФ это не фашизм. Хотя некоторые общие черты есть.
хоть некоторые общие черты есть, убитым украинцам уже не так обидно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 25 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:36
Banderlog написав: prodigy написав:Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ
Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:38
d44 написав: Banderlog написав: prodigy написав:Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ
Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"
Мюнхен-38 був у 21му перед "Київ за 3 дня"
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Додано: Суб 25 січ, 2025 18:52
prodigy написав:
мені краще в темряві сидіти по 6-7 годин на добу(як було в листопаді/грудні) ніж навіть безкоштовний газ отримувати як в пмр, чи в окупації.
+++
Скажіть, яка у вас була пенсія в гривнях до окупації і що сьогодні платять окупанти?
Извините, но размеры не приведу, т.к. по ним меня могут и вычислить (лучше я буду перестраховщик, чем "на подвале").
Приведу только "официальный" размер
минимальная социальная пенсионная выплата с 2025 года будет составлять ~14,8 тысяч рублей.
Забыл тогда написать, т.к. квитанции пока не приносили, в московии еще есть "плата за содержание жилого помещения". На ТОТ Херсонщины она официально составляет руб/кв. метр общей площади в месяц:
2024 - 18,12
2025 - 19,61
планируется
2026 - 21,1
2027 - 22,58
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