|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 січ, 2025 18:54
d44 написав: Banderlog написав: prodigy написав:Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ
Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"
яка Ялта, який Мюнхен...
путін як гітлер лише в тому, що він робить з країною. по рівню потужності сучасна Раша й близько не порівнюється з нацистською Німеччиною минулого сторіччя
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 січ, 2025 18:55, всього редагувалось 2 разів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7996
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 1582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 25 січ, 2025 18:59
Эпиграф
1)
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки
Варианты остановить войну "за 24 часа после избрания", "до нового года", "за 24 часа после инаугурации" не состоялись.
Теперь появились новые варианты "за полгода", "в течении 100 дней" и прочие2)
В сочетании со всеми заявлениями Трампа можно сделать вывод, что четкого плана по завершению войны у Трампа нет
Желание есть, но плана и возможности нет
Как в том тосте - "Желаю купить дом, но не имею возможности"3)
Заявления Трампа, типа, Володья Путин - ты класный чувак, опомнись, тебе война не выгодна.
Это как перед крокодилом читать христианские проповеди.
Будет тот же результат.4)
Трамп грозится Путина санкциями и снижением цены нефти
Это всё хорошо. НО
"Drill, baby, drill". Может Донни уже давно Меланию не бурил, поэтому такие сублимации
Говорят, что в США высокая себестоимость добычи нефти. Называют цифры около 45$ за барель
При таких цифрах хоть оббурись, а ниже себестоимости цена не станет
А Раша при таких ценах может долго протянуть5)
Если нужна цена ещё ниже, то Трампу придётся договариваться с саудитами. А саудиты не горят желанием снижать цену путём увеличения добычи
Может и договорится, но на это нужно время6)
Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.
И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия
Значит, помощь Украине должна продолжать поступать
Но Трамп частично эту помощь, своим указом, уже обрезал
А что будет с военной помощью Украине за эти полгода-год - неизвестно7)
И общая тенденция внешней политики Трампа - бей своих, чтобы чужие боялись
Израиль таки прогнули на соглашение с Палестиной. В Израиле недовольны, в Газе празднуют победу над Израилем
У Дании пытается отжать Гренландию
Свои страдают, чужие даже не пытаются боятся
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11083
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:03
Shaman написав:
[_hunter"][:Shaman"]
_hunter написав:
а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде
ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен
[/quote]
А навіщо його вертати ?
Чи йому вертатися ?
Він потрібен Німеччині.
Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні .
Краще хай радує інших .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:10
Бетон написав:
Володимир Зеленський, пряма мова:
🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Геніальна цитата найвеличнішого.
Достойна Лада, хотаба, холявы.
Я вибачаюсь)
Когда дают "пряму мову", принято давать ссылку. Иначе можно подумать, что это ваша "пряма мова".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32667
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:19
pesikot написав:6)
Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.
И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия
Значит, помощь Украине должна продолжать поступать
Чому вона должна поступати? Як те що Путін буде захоплювати українські території помішає дії санкцій?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:29
Бетон написав:
Володимир Зеленський, пряма мова:
🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Геніальна цитата найвеличнішого.
Достойна Лада, хотаба, холявы.
Я вибачаюсь)
Я вже якось писав що таких як ви гуртує одна ідея , що і як робити чужими руцями по захисту Батьківщини .А самим сотрясати повітря на форумах .
От наприклад Віталіна , Шляпа ,Літаючий дятел (муха)і т.д. десь хоч раз написали що треба захищати Батьківщину ?
Ні .
Ви увесь час , наче у вас гнойний уретрит щось пишете несуразне в істерічной формі .
Наче воно допоможе проникнутись вашим гнилими думками та вилікувати уретрит .
Я у вас, та і у інших питав ,як би ті хлопці що за ваш захист поклали своє життя , так як і ви сказали _а давайте всі ЗІБНЕМ .
Мені цікаво де вашим мізком пічку за Уралом розтоплювали .
І не тільки вашим а і іншими "анальгітикам " з форуму.
Деякі блакитні особи схиляють щоб жінки служили в ЗСУ , а деякі відкрито пишуть що нізащо не підуть в ЗСУ краще у Тисі втопитися .
Що там на рахунок тіх хто життя за вас положив ?
Щось приходе до твоєї макитри ?
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:52
Віталлік , ще раз питаю , як бути з загиблими що захищали таких як бітон , тебе і інших .
Ви ПЛЯ мешкаєте у іншому вимірі , наче вам не до війни .
Хоча кожного разу описуєте якість "стулу" при зустрічі з ТЦК .
Вам все не так , кого не візьми .
От там УВЕРХУ написана назва форуму
А на валютній гілці я з,явлюсь і буду писати тоді коли хоч якось буду працювати з валютою .
До речі ,валютний мене багато чому навчив .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 20:02
До Побачення " патріоти -анальгітики ".
Піду додому тай за здоров,я Президента хильну вина .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82252
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256264
|
|
|6076
|900772
|
|