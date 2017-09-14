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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121451214612147121481214912150>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:54

  d44 написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:Що відомо про заборону вести переговори з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленськ

Трампу теж не можно переговори?
Цей весь шум лиш тому що америкоси вже про щось переговорюються. Тепер питання шо вони хотять од путіна і шо самі можуть йому запропонувати.
Це явно не нова ялта про яку путін хоче говорити.
Він поки не виграв в 3й світовій шоб з ним говорили про поділ світу
Ну так поки і не "Ялта-45", навіть не "Тегеран-43", зараз рівень "Мюнхен-38"

яка Ялта, який Мюнхен...

путін як гітлер лише в тому, що він робить з країною. по рівню потужності сучасна Раша й близько не порівнюється з нацистською Німеччиною минулого сторіччя
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 18:55, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки

1) Варианты остановить войну "за 24 часа после избрания", "до нового года", "за 24 часа после инаугурации" не состоялись.
Теперь появились новые варианты "за полгода", "в течении 100 дней" и прочие

2) В сочетании со всеми заявлениями Трампа можно сделать вывод, что четкого плана по завершению войны у Трампа нет
Желание есть, но плана и возможности нет
Как в том тосте - "Желаю купить дом, но не имею возможности"

3) Заявления Трампа, типа, Володья Путин - ты класный чувак, опомнись, тебе война не выгодна.
Это как перед крокодилом читать христианские проповеди.
Будет тот же результат.

4) Трамп грозится Путина санкциями и снижением цены нефти
Это всё хорошо. НО
"Drill, baby, drill". Может Донни уже давно Меланию не бурил, поэтому такие сублимации
Говорят, что в США высокая себестоимость добычи нефти. Называют цифры около 45$ за барель
При таких цифрах хоть оббурись, а ниже себестоимости цена не станет
А Раша при таких ценах может долго протянуть

5) Если нужна цена ещё ниже, то Трампу придётся договариваться с саудитами. А саудиты не горят желанием снижать цену путём увеличения добычи
Может и договорится, но на это нужно время

6) Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.
И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия
Значит, помощь Украине должна продолжать поступать

Но Трамп частично эту помощь, своим указом, уже обрезал
А что будет с военной помощью Украине за эти полгода-год - неизвестно

7) И общая тенденция внешней политики Трампа - бей своих, чтобы чужие боялись
Израиль таки прогнули на соглашение с Палестиной. В Израиле недовольны, в Газе празднуют победу над Израилем
У Дании пытается отжать Гренландию

Свои страдают, чужие даже не пытаются боятся
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:03

  Shaman написав:[_hunter"][:Shaman"]
  _hunter написав:

а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде ;)

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)
[/quote]

А навіщо його вертати ?
Чи йому вертатися ?
Він потрібен Німеччині.
Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні .
Краще хай радує інших .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:10

  Бетон написав:Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)
Когда дают "пряму мову", принято давать ссылку. Иначе можно подумать, что это ваша "пряма мова".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:19

  pesikot написав:
6) Для эффекта от санкций и снижения цены на нефть, если таковое произойдёт, нужно время. Полгода, год.
И всё это время Пуйло не будет прекращать военные действия
Значит, помощь Украине должна продолжать поступать


Чому вона должна поступати? Як те що Путін буде захоплювати українські території помішає дії санкцій?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:29

  Бетон написав:Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)


Я вже якось писав що таких як ви гуртує одна ідея , що і як робити чужими руцями по захисту Батьківщини .А самим сотрясати повітря на форумах .
От наприклад Віталіна , Шляпа ,Літаючий дятел (муха)і т.д. десь хоч раз написали що треба захищати Батьківщину ?
Ні .
Ви увесь час , наче у вас гнойний уретрит щось пишете несуразне в істерічной формі .
Наче воно допоможе проникнутись вашим гнилими думками та вилікувати уретрит .

Я у вас, та і у інших питав ,як би ті хлопці що за ваш захист поклали своє життя , так як і ви сказали _а давайте всі ЗІБНЕМ .

Мені цікаво де вашим мізком пічку за Уралом розтоплювали .
І не тільки вашим а і іншими "анальгітикам " з форуму.
Деякі блакитні особи схиляють щоб жінки служили в ЗСУ , а деякі відкрито пишуть що нізащо не підуть в ЗСУ краще у Тисі втопитися .

Що там на рахунок тіх хто життя за вас положив ?
Щось приходе до твоєї макитри ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Віталлік , ще раз питаю , як бути з загиблими що захищали таких як бітон , тебе і інших .
Ви ПЛЯ мешкаєте у іншому вимірі , наче вам не до війни .
Хоча кожного разу описуєте якість "стулу" при зустрічі з ТЦК .
Вам все не так , кого не візьми .

От там УВЕРХУ написана назва форуму

А на валютній гілці я з,явлюсь і буду писати тоді коли хоч якось буду працювати з валютою .
До речі ,валютний мене багато чому навчив .
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До Побачення " патріоти -анальгітики ".
Піду додому тай за здоров,я Президента хильну вина .
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:27

Короче всё расходимся(((Ничего Трамп не сделает-очередное шоу устроил.
Если бы что-то мог то не гнал бы бред про снижении цен на нефть.Кагбуд-то это в сосии коко-то остановит.Ну будут чуть хуже жить и что.
-------
Вот только за сегодня----
Келлог: Для припинення війни потрібно знизити ціну на нафту до 45 доларів за барель
Трамп не знає, як закінчити війну, - Зеленський
---------
пусть этот келог прочитает что шайгу-оленеводный говорил в феврале 2022--
Британский министр: перед вторжением в Украину Сергей Шойгу заявил, что россияне могут страдать, "как никто другой"


-
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:28

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)
Когда дают "пряму мову", принято давать ссылку. Иначе можно подумать, что это ваша "пряма мова".

не дай БГ)

вот, что бывает, если долго играть членом на рояле :lol:
Бетон
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