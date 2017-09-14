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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:35
в продолжении утренней темы про переговоры
Заборона на прямі перемовини з путіним була потрібна, щоб зупинити сепаратизм у країні
Про це президент заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови
что-то мне кажется, что готовность выражают как-то не так...
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_hunter
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:40
ЛАД написав:
Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна?
Не надоело?
Я ответил на Ваш вопрос о том, говорит ли государство (власть), что защищать страну можно не всем? Да, говорит.. Вам решать как мой ответ читать и как его трактовать. Кого лично Вы хотите освободить от обязанности принимать участие в войне я уже давно понял - мы не первый год общаемся.
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АндрейМ
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:45
konstantin kirovograd написав:
Короче всё расходимся(((Ничего Трамп не сделает-очередное шоу устроил.
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Скотиняка такая,пять дней царствует, и ничего сделать не смог.
Ганьба!
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:48
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна?
Не надоело?
Я ответил на Ваш вопрос о том, говорит ли государство (власть), что защищать страну можно не всем? Да, говорит.. Вам решать как мой ответ читать и как его трактовать. Кого лично Вы хотите освободить от обязанности принимать участие в войне я уже давно понял - мы не первый год общаемся.
Андрюша, вы не новый типаж, который будет показывать пальцами на кого угодно, чтобы оправдать свою трусость и хитрожопость. Будет хоть одна женщина водитель трамвая не на фронте , вы найдете ее и покажете пальцем «пока еще не моя очередь, еще не все пошли на защиту страны». 😅😅😅
Бетон кстати тоже решил стать трактователем конституции, вместо выполнять нормы ее и законов Украины))
Придумал, что он не просто нюхач строительной химии, а политолог и юрист
Скотиняка такая,пять дней царствует, и ничего сделать не смог.
Да че эт «не смог»?? Краник помощи прикрутил! На радость бетонам, которые хотят чтоб поскорее закончилось оружие и наступила капитуляция
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 25 січ, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:52
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Може спочатку уточнимо термінологію?
1 Вартість СВОГО життя для людини - безцінна. Виключення з правила є - тобто людина може продати частинку свого життя (наприклад нирку без якої тривалість життя зменшиться) але і то як правило для того щоб допомогти родині
2 Є вартість чужого життя - наприклад для мене вартість життя тих хто напав на Україну - нульове. Але з цим не погоджуються напавші і якщо й продають своє життя то мінімум за 20000 доларів .
3 Є вартість життя людини в суспільстві ( для суспільства)
І ця цифра є розрахуноковоюВартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
Як бачите в кожному суспільстві вартість різна... при чому вона різна як між різними суспільствами так і між окремими людьми в суспільстві.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
Я ж Вам і кажу - розберіться з термінологією...
Яку вартість Ви рахуєте?
Та що МОГЛА бути? Так вона з таким самим успіхом МОГЛА й НЕ БУТИ
Або - бути МЕНШОЮ...
Я ж спеціально написав - за день...
І в процесі життя, вартість дня життя КОЖНОЇ людини для суспільства - різна...Якщо проводити розрахунок станом на кожен день
Спочатку вона мінусова ( людина споживає більше ніж створює (дитинство/юність)
потім помаленьку покращується ( працездатний вік -створює більше ніж споживає)
потім знову погіршується(у 99% випадків) - пенсія (споживає більше ніж створює
І на момент смерті в кожної людини є ціна дня цієї людини - ДЛЯ Суспільства.
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:55
_hunter написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
Что вы такое спрашиваете у человека, который коррупционный ущерб считает сугубо по неуплаченным налогам?
Я вам більше скажу
Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.
І суми там гуляють в сотнях мільярдів...
Але ж основна маса тих хто вважає своє життя невдалим бо йому щось недодали - цього усвідомити не в стані
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budivelnik
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Додано: Суб 25 січ, 2025 20:58
холява написав:
До Побачення " патріоти -анальгітики ".
Піду додому тай за здоров,я Президента хильну вина .
И свечку за упокой мамы риммы и паппы сашшы поставьте в своём РПЦ МП
У них он праздник будет или 27го или 28го
Чего в 38м больше чем 45м???
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барабашов
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:02
Тату - а хто такі бандерівці?
sashaqbl написав: ЛАД написав:
А вот последний вариант "западенця" самый сложный. Возможно всё и результат мог бы зависеть даже от случайностей. Поэтому я могу осуждать лидеров и не возьмусь судить парня "в карпатах з максимум 5 класами освіти, в 2 світову". Кроме тех, кто совершал зверства, а не просто воевал в УПА.
А що таке "звірства"? В чому вони полягають і де їхня межа? Страти комуністів, комсомольців і зрадників? Страти військовополонених?
І чому ви осуджуєте керівників? Невже боротьба за власну державність - це таке зло, що потребує осуду? Чи проблема у виборі союзників? Так тут все просто - принцип "ворог мого ворога".
- Це люди які вбивали москалів
- А де вони їх вбивали в Росії?
- В Україні
А що москалі робили в Україні?
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budivelnik
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:02
budivelnik
а где продают товары по которым не уплачены налоги и кто ж такой нехороший гад, что их покупает?
Вы вашим таможенникам что на виллах живут и на тачках по 200куе ездят в глаза ничего ещё не предьявляли? Хотя проще конечно коктейлем Скрябина Славика
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:05
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
Володимир Зеленський, пряма мова:
🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Геніальна цитата найвеличнішого.
Достойна Лада, хотаба, холявы.
Я вибачаюсь)
Когда дают "пряму мову", принято давать ссылку. Иначе можно подумать, что это ваша "пряма мова".
не дай БГ)
вот, что бывает, если долго играть членом на рояле
Про "не дай бог" и член я понял, а ссылка-то где?
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ЛАД
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