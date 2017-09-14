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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12147121481214912150>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора у Харкові на прощанні із загиблим поліцейським стався дивний інцидент. Поки всі стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її у нового начальника поліції Харківщини, — місцеві ЗМІ

Той у відповідь викликав слідчо-оперативну групу. У підсумку ювенальна поліція склала протокол на батьків дитини за сніжку.



Повезло, что новый начальник полиции хороший и добрый человек. А так, могли бы и в бусе прокатиться всей семьей в ТЦК.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 25 січ, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:06

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?
Что вы такое спрашиваете у человека, который коррупционный ущерб считает сугубо по неуплаченным налогам? :lol:
Я вам більше скажу
Головними отримувачами корупційної вигоди є

Вы не знаете значение слова "ущерб"? 🤔 Или к чему ваш лимерик о "выгоде"?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:07

  Hotab написав:Андрюша, вы не новый типаж, который будет показывать пальцами на кого угодно, чтобы оправдать свою трусость и хитрожопость. Будет хоть одна женщина водитель трамвая не на фронте , вы найдете ее и покажете пальцем «пока еще не моя очередь, еще не все пошли на защиту страны». 😅😅😅

Мне не за что оправдываться.

Пальцами я указываю лишь потому, что мне это позволяет Конституция. Та самая Конституция, которая мешает и Вам и ЛАДу и Зеленскому жить «по понятиям», где одни граждане свободны, а другие - крепостные. Вы ищите оправдания тому, почему меня можно заставить пойти воевать, а других нет, а я ищу объяснения тому, что миллионы граждан освободили от всех обязанностей и отпустили на свободу. У меня прав без обязанностей быть не может, а других - может. Так, вроде бы, нельзя в нашей стране, но мне всё пытаются доказать, что очень даже можно. Моя очередь наступит вместе со всеми. Вы всё пытаетесь мне эту очередь уступить. Не стоит - я подожду пока другие трусы, как Вы говорите, пойдут вместе со мной.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 25 січ, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:08

  Бетон написав:Вчора у Харкові на прощанні із загиблим поліцейським стався дивний інцидент. Поки всі стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її у нового начальника поліції Харківщини, — місцеві ЗМІ
а шо в Харькове снег? у нас дожди залили
Что случилось? На вокзале
Плачет мальчик лет пяти.
Потерял он маму в зале.
Как теперь ее найти?
Все милицию зовут,
А она уж тут как тут!
Дядя Степа не спеша
Поднимает малыша,
Поднимает над собою,
Над собой и над толпою
Под высокий потолок:
— Посмотри вокруг, сынок!
И увидел мальчик: прямо,
У аптечного ларька,
Утирает слезы мама,
Потерявшая сынка.
Слышит мама голос Колин:
— Мама! Мама! Вот где я! —
Дядя Степа был доволен:
«Не распалася семья!»
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:10

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав: Вы опять о призыве женщин и о том, что для них служба необязательна?
Не надоело?

Я ответил на Ваш вопрос о том, говорит ли государство (власть), что защищать страну можно не всем? Да, говорит.. Вам решать как мой ответ читать и как его трактовать. Кого лично Вы хотите освободить от обязанности принимать участие в войне я уже давно понял - мы не первый год общаемся.
А при чём тут "трактовать"?
Я просто уточнил у вас, вы опять о том, что женщины не обязаны служить или что-то другое?
А кого я хочу "освободить от обязанности принимать участие в войне"? Мне казалось, я высказывался достаточно ясно - никого. Просто не все должны участвовать на фронте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:11

  Vadim_ написав:лучше цена/якість Тавріі не знаю і нема .
Це як вино Массандра з Криму а не ...

Таврія з якогось там, чи то 2008, чи то раніше року, належала москалям, які почали завозить не дуже якісний спирт з Грузії та Франції. Наш спирт був тільки у дорогих коньяках з витримкою від 10 років. Хто зараз і де виробляє ці кон`яки- ХЙЗ.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:12

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вчора у Харкові на прощанні із загиблим поліцейським стався дивний інцидент. Поки всі стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її у нового начальника поліції Харківщини, — місцеві ЗМІ
а шо в Харькове снег? у нас дожди залили

Надеюсь, вместо снежки было говно.

по прогнозу был мокрый снег
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:16

  АндрейМ написав:...........
Мне не за что оправдываться.

Пальцами я указываю лишь потому, что мне это позволяет Конституция. Та самая Конституция, которая мешает и Вам и ЛАДу и Зеленскому жить «по понятиям», где одни граждане свободны, а другие - крепостные. Вы ищите оправдания тому, почему меня можно заставить пойти воевать, а других нет, а я ищу объяснения тому, что миллионы граждан освободили от всех обязанностей и отпустили на свободу. У меня прав без обязанностей быть не может, а других - может. Так, вроде бы, нельзя в нашей стране, но мне всё пытаются доказать, что очень даже можно. Моя очередь наступит вместе со всеми. Вы всё пытаетесь мне эту очередь уступить. Не стоит - я подожду пока другие трусы, как Вы говорите, пойдут вместе со мной.

Уточните, пожалуйста, кого "других" да ещё и миллионы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:17

АндрейМ

Моя очередь наступит вместе со всеми.


Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» :lol:
И не надо лицемерно прикрываться «миллионы освободили».
Вопрос был бы проблемным, если лишь эти миллионы и остались свободными, а все остальные уже по 3 ротации по году побывали. Но нет, такие же самые «миллионы» без броней тоже не воюют. То есть проблему сортов вы выдумали чтобы оправдать свою трусость, :mrgreen:
А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:19

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вчора у Харкові на прощанні із загиблим поліцейським стався дивний інцидент. Поки всі стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її у нового начальника поліції Харківщини, — місцеві ЗМІ
а шо в Харькове снег? у нас дожди залили
.........

Нет в Харькове ни снега, ни дождя уже дня 4. Сухо.
ЛАД
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