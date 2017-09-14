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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12147121481214912150

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:24

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Андрюша, вы не новый типаж, который будет показывать пальцами на кого угодно, чтобы оправдать свою трусость и хитрожопость. Будет хоть одна женщина водитель трамвая не на фронте , вы найдете ее и покажете пальцем «пока еще не моя очередь, еще не все пошли на защиту страны». 😅😅😅

Мне не за что оправдываться.

Пальцами я указываю лишь потому, что мне это позволяет Конституция. Та самая Конституция, которая мешает и Вам и ЛАДу и Зеленскому жить «по понятиям», где одни граждане свободны, а другие - крепостные. Вы ищите оправдания тому, почему меня можно заставить пойти воевать, а других нет, а я ищу объяснения тому, что миллионы граждан освободили от всех обязанностей и отпустили на свободу. У меня прав без обязанностей быть не может, а других - может. Так, вроде бы, нельзя в нашей стране, но мне всё пытаются доказать, что очень даже можно. Моя очередь наступит вместе со всеми. Вы всё пытаетесь мне эту очередь уступить. Не стоит - я подожду пока другие трусы, как Вы говорите, пойдут вместе со мной.

+++

Боюсь, дела обстоят несколько хуже.

Все эти товарищи прямым текстом пишут не про очередь, а про то, что мы здесь лишние.
Они создали для себя пропускной режим через границы, блок посты, мосты. Они наняли сотни тысяч бойцов в балаклавах, патрулирующих страну. Они отмазали сотни тысяч силовиков и чиновников.
Они трактуют конституцию, как им хочется.
Их говорящие портниковы, петровы, подоляки прямым текстом говорят: не нравится коррупция? убирайся через тису, где тебя застрелят в спину
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 25 січ, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:25

:shock:
  Wirująświatła написав:
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину с зарубежных соревнований.

Спортсмены стали «невозвращенцами» после турнира в Венеции в конце декабря. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации".

В УФК заявили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.

Беснуются теперь в бессильной злобе
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:25

  Бетон написав:Володимир Зеленський, пряма мова:

🤡 ❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞


Геніальна цитата найвеличнішого.

Достойна Лада, хотаба, холявы.

Я вибачаюсь)

Это ж Поярков спецом для Лада перевёл дня 4 назад
Наркотический бред хриплой крысы недотравленной на ЮГОКе
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:28

  antey1969 написав::shock:
  Wirująświatła написав:
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину с зарубежных соревнований.

Спортсмены стали «невозвращенцами» после турнира в Венеции в конце декабря. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации".

В УФК заявили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.

Беснуются теперь в бессильной злобе

Осудим и покараем железной рукой слуготрудового заброни-народа этих обьевшихся конфетами рошен ухылянтов, дезертиров и просто врагов народа(того народа)
Баба то какие правила иобилизации и какое невозвращение нарушила???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:31

  барабашов написав:иобилизации
это не опечатка?
Звенит капель целый день с утра,
И влюбляться давно пора.
В том,что город такой теперь,
Виноваты весна и кобель.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:34

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Что вы такое спрашиваете у человека, который коррупционный ущерб считает сугубо по неуплаченным налогам? :lol:
Я вам більше скажу
Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.
І суми там гуляють в сотнях мільярдів...
Але ж основна маса тих хто вважає своє життя невдалим бо йому щось недодали - цього усвідомити не в стані
Вы не знаете значение слова "ущерб"? 🤔 Или к чему ваш лимерик о "выгоде"?
Знову ж - спроба термінами замилити суть....
Відповідь одночасно і на питання Барабашова
  барабашов написав:budivelnik
а где продают товары по которым не уплачены налоги и кто ж такой нехороший гад, что их покупает?
Вы вашим таможенникам что на виллах живут и на тачках по 200куе ездят в глаза ничего ещё не предьявляли? Хотя проще конечно коктейлем Скрябина Славика

Приклад який привожу-це не спроба когось образити - просто віртуальний приклад з неба....
Отже
Завозить Барабашов партію шуб куплених в Турції вартістю десь в 40 000 доларів
На митниці його зустрічає бука-бяка митник і... отримує 1000 доларів хабара ЗАМІСТЬ 10000 доларів ПДВ+Мито...
Для хантера - ущерб Держави = 10 000 доларів
Далі Барабашов знаючи що витратив на шуби 40 000 + 1 000 = 41 000
Робить стандартну націнку в 30% і продає за
41 000 + 30%=53 000 доларів....- отже покупці заплатили за шуби 53000 з яких прибуток Барабашова 12000
але
якби Барабашов заплатив на митниці 10000 то після націнки затрат в 30% він би продавав за
(40000+10000)+30%=65000, з яких прибуток Барабашова 15 000
Знову для Хантера
Вигода тих хто купив в Барабашова шуби з неповною сплатою податків
65000-53000=12000....

Тепер дивимось
Збитки Держави = 10000 (несплачені податки)
Збиток Барабашова=3000( якби він сплатив мито і націнив то заробив би на 3000 більше)
Вигода митника= 1000
Вигода покупців=12000

То хто отримав НАЙБІЛЬШУ вигоду від того що митник взяв 1000 хабара?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:34

  antey1969 написав::shock:
  Wirująświatła написав:
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину с зарубежных соревнований.

Спортсмены стали «невозвращенцами» после турнира в Венеции в конце декабря. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации".

В УФК заявили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.

Беснуются теперь в бессильной злобе

Скорее Украину исключат из Всемирной федерации, чем спортсменов, убежавших от войны.
Не ну клоуны, честное слово
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:39

  Бетон написав:Скорее Украину исключат из Всемирной федерации, чем спортсменов, убежавших от войны.
у меня сосед в начале зимы выехал, смотрю вернулся, а как а шо, оказывается если подать на беженца выезжать надолго (или вообще?) нельзя, иначе слетаешь с социалки, а без социалки как то дорого там тусить. А тут рассказывают сказки что беженцев высылать будут, ждите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 25 січ, 2025 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:41

  Бетон написав:Они трактуют конституцию, как им хочется.
Их говорящие портниковы, петровы, подоляки прямым текстом говорят: не нравится коррупция? убирайся через тису, где тебя застрелят в спину

Послушал сегодня ютуб.
Б.Береза говорит что его не берут на войну. Мол прямое распоряжение ТЦК от администрации Zе не допускать солдата Березу к войне.
Любарский же, говорит что Б. Береза ухилянт отказавшийся проходить ВЛК и слинял за кордон откуда сейчас вешает нам.
Кому верить?
Я верю Березе.
Аристократы разве могут лгать?
UA
 
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