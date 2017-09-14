АндрейМ написав:

Hotab написав: Андрюша, вы не новый типаж, который будет показывать пальцами на кого угодно, чтобы оправдать свою трусость и хитрожопость. Будет хоть одна женщина водитель трамвая не на фронте , вы найдете ее и покажете пальцем «пока еще не моя очередь, еще не все пошли на защиту страны». 😅😅😅 Андрюша, вы не новый типаж, который будет показывать пальцами на кого угодно, чтобы оправдать свою трусость и хитрожопость. Будет хоть одна женщина водитель трамвая не на фронте , вы найдете ее и покажете пальцем «пока еще не моя очередь, еще не все пошли на защиту страны». 😅😅😅

Мне не за что оправдываться.Пальцами я указываю лишь потому, что мне это позволяет Конституция. Та самая Конституция, которая мешает и Вам и ЛАДу и Зеленскому жить «по понятиям», где одни граждане свободны, а другие - крепостные. Вы ищите оправдания тому, почему меня можно заставить пойти воевать, а других нет, а я ищу объяснения тому, что миллионы граждан освободили от всех обязанностей и отпустили на свободу. У меня прав без обязанностей быть не может, а других - может. Так, вроде бы, нельзя в нашей стране, но мне всё пытаются доказать, что очень даже можно. Моя очередь наступит вместе со всеми. Вы всё пытаетесь мне эту очередь уступить. Не стоит - я подожду пока другие трусы, как Вы говорите, пойдут вместе со мной.