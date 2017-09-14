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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12149121501215112152>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:55

  Hotab написав:АндрейМ

Моя очередь наступит вместе со всеми.


Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» :lol:
И не надо лицемерно прикрываться «миллионы освободили».
Вопрос был бы проблемным, если лишь эти миллионы и остались свободными, а все остальные уже по 3 ротации по году побывали. Но нет, такие же самые «миллионы» без броней тоже не воюют. То есть проблему сортов вы выдумали чтобы оправдать свою трусость, :mrgreen:
А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.

Хотаба там не было если что. У него алиби, он в это время был в Румынии.
https://www.youtube.com/watch?v=vQ3fGHAj2Jk
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:55

  budivelnik написав:Завозить Барабашов партію

Спершу не та умова і далі все пішло-поїхало.
барабашов нічого не завозить і ніхто нічого не завозить. То дівчата їдуть у власних шубах, то барабашов їм придбав, такий він щедний пан, усіх панянок радує шубами.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:08

  budivelnik написав:Далі Барабашов знаючи що витратив на шуби 40 000 + 1 000 = 41 000
Робить стандартну націнку в 30% і продає за
41 000 + 30%=53 000 доларів....- отже покупці заплатили за шуби 53000 з яких прибуток Барабашова 12000
але
якби Барабашов заплатив на митниці 10000 то після націнки затрат в 30% він би продавав за
(40000+10000)+30%=65000, з яких прибуток Барабашова 15 000

Не знаю, зачем я этот бред решил таки прочитать, но я его прочитал :cry:
Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? :shock:
"стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
Если Барабашов шубами торгует не ради хобби -- он, думаю, в курсах (хотя бы поспрашивая по рядам соседей) что шубы уходят за 65к. И именно за столько и будет их продавать.
Поэтому тут имеем 65-53 чистого и незамутненного НАВАРА (в плюс к тем ранее упомянутым 12к) :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:10

  Бетон написав:Боюсь, дела обстоят несколько хуже.
Все эти товарищи прямым текстом пишут не про очередь, а про то, что мы здесь лишние.


То что мы не может в это поверить- лишь наша вина.
Тому кто медлит с выбором- остается выбор сделанный обстоятельствами.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:13

  _hunter написав:Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили?
"стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
любопытно что когда то давно будик сам хвастался наваром на одноразовых стаканах х10. А теперь ему тяжело сложить 2+2 кто выиграет, если он в результате коррупции закупит эти же стаканы на 20% дешевле. Неужели он снизит витринную цену, когда вместе с пивом берут стаканы и па10?. Не придут же в пивную со своим стаканом (хотя хз что там за контингент в рясном). я так сидр на разлив покупаю, сидр стоит 30, пэт бутылка 1л 15 (до войны емпин была 8 ).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:35

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили?
"стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
любопытно что когда то давно будик сам хвастался наваром на одноразовых стаканах х10. А теперь ему тяжело сложить 2+2 кто выиграет, если он в результате коррупции закупит эти же стаканы на 20% дешевле. Неужели он снизит витринную цену, когда вместе с пивом берут стаканы и па10?. Не придут же в пивную со своим стаканом (хотя хз что там за контингент в рясном). я так сидр на разлив покупаю, сидр стоит 30, пэт бутылка 1л 15 (до войны емпин была 8 ).

Иногда такое бывает: увлекшись подгоном вводных в выдуманной истории -- совсем потерял берега реалистичости :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:36

  холява написав:
  Shaman написав:а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде ;)

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)

А навіщо його вертати ?
Чи йому вертатися ?
Він потрібен Німеччині.
Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні .
Краще хай радує інших .

а дійсно згоден, навіщо він тут потрібен. звик все на халяву.

а у німців все чітко - відпрацює кожен витрачений євро. hunter, ти вже вирішив як - на будівництві чи розкладаючи товар в магазинах? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:37

  барабашов написав:Осудим и покараем железной рукой слуготрудового заброни-народа этих обьевшихся конфетами рошен ухылянтов, дезертиров и просто врагов народа(того народа)
Баба то какие правила иобилизации и какое невозвращение нарушила???


Земляк,вы великолепны.
Я прочитал три раза- я бы не смог так емко выразить все происходящее.
Днепряне всех стран-объединяйтесь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:43

  Shaman написав:
  холява написав:
  Shaman написав:а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде ;)

ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен 8)

А навіщо його вертати ?
Чи йому вертатися ?
Він потрібен Німеччині.
Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні .
Краще хай радує інших .

ти вже вирішив як - на будівництві чи розкладаючи товар в магазинах?

холява санитаром, вроде, работает. Но если денег не хватит -- может и вашим советом воспользоваться :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:46

  fler написав:
  andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.

Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:


я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.
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