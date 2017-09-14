Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» И не надо лицемерно прикрываться «миллионы освободили». Вопрос был бы проблемным, если лишь эти миллионы и остались свободными, а все остальные уже по 3 ротации по году побывали. Но нет, такие же самые «миллионы» без броней тоже не воюют. То есть проблему сортов вы выдумали чтобы оправдать свою трусость, А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.
Спершу не та умова і далі все пішло-поїхало. барабашов нічого не завозить і ніхто нічого не завозить. То дівчата їдуть у власних шубах, то барабашов їм придбав, такий він щедний пан, усіх панянок радує шубами.
budivelnik написав:Далі Барабашов знаючи що витратив на шуби 40 000 + 1 000 = 41 000 Робить стандартну націнку в 30% і продає за 41 000 + 30%=53 000 доларів....- отже покупці заплатили за шуби 53000 з яких прибуток Барабашова 12000 але якби Барабашов заплатив на митниці 10000 то після націнки затрат в 30% він би продавав за (40000+10000)+30%=65000, з яких прибуток Барабашова 15 000
Не знаю, зачем я этот бред решил таки прочитать, но я его прочитал Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя? Если Барабашов шубами торгует не ради хобби -- он, думаю, в курсах (хотя бы поспрашивая по рядам соседей) что шубы уходят за 65к. И именно за столько и будет их продавать. Поэтому тут имеем 65-53 чистого и незамутненного НАВАРА (в плюс к тем ранее упомянутым 12к)
_hunter написав:Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
любопытно что когда то давно будик сам хвастался наваром на одноразовых стаканах х10. А теперь ему тяжело сложить 2+2 кто выиграет, если он в результате коррупции закупит эти же стаканы на 20% дешевле. Неужели он снизит витринную цену, когда вместе с пивом берут стаканы и па10?. Не придут же в пивную со своим стаканом (хотя хз что там за контингент в рясном). я так сидр на разлив покупаю, сидр стоит 30, пэт бутылка 1л 15 (до войны емпин была 8 ).
_hunter написав:Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
любопытно что когда то давно будик сам хвастался наваром на одноразовых стаканах х10. А теперь ему тяжело сложить 2+2 кто выиграет, если он в результате коррупции закупит эти же стаканы на 20% дешевле. Неужели он снизит витринную цену, когда вместе с пивом берут стаканы и па10?. Не придут же в пивную со своим стаканом (хотя хз что там за контингент в рясном). я так сидр на разлив покупаю, сидр стоит 30, пэт бутылка 1л 15 (до войны емпин была 8 ).
Иногда такое бывает: увлекшись подгоном вводных в выдуманной истории -- совсем потерял берега реалистичости
Shaman написав:а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде
ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен
А навіщо його вертати ? Чи йому вертатися ? Він потрібен Німеччині. Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні . Краще хай радує інших .
а дійсно згоден, навіщо він тут потрібен. звик все на халяву.
а у німців все чітко - відпрацює кожен витрачений євро. hunter, ти вже вирішив як - на будівництві чи розкладаючи товар в магазинах?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Осудим и покараем железной рукой слуготрудового заброни-народа этих обьевшихся конфетами рошен ухылянтов, дезертиров и просто врагов народа(того народа) Баба то какие правила иобилизации и какое невозвращение нарушила???
Земляк,вы великолепны. Я прочитал три раза- я бы не смог так емко выразить все происходящее. Днепряне всех стран-объединяйтесь!
Shaman написав:а з приводу загального рахунку - й тут винен, й там вже почав в борг державі залазити. але хоче повернутися до України лише, коли тут все налагодиться. ну й як найхитріший - має надію списати всі борги - не вийде
ти головне повертайся, а ми тут порахуємо, хто кому винен
А навіщо його вертати ? Чи йому вертатися ? Він потрібен Німеччині. Ви же розумієте , працювати в Україні він не буде , йому ще при народженні винні . Краще хай радує інших .
ти вже вирішив як - на будівництві чи розкладаючи товар в магазинах?
холява санитаром, вроде, работает. Но если денег не хватит -- может и вашим советом воспользоваться
andrijk777 написав:..Цим зловживають жінки. Вони вважають що мужчина повинен йти і "захищати", тому що він мужчина.
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи. тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.