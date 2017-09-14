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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12149121501215112152

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58

https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07

  tester7336 написав:
  fler написав:Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:


я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

tester7336, no comments :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!

в 3ю штурмовую как раз!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25

  sashaqbl написав:Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???


для цього потрібно всіх прогнати через фронт.
а не придумувати різні сорти які не можуть туди потрапити.
tester7336
 
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