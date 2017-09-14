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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07
tester7336 написав: fler написав:
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.
tester7336, no comments
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Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23
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Wirująświatła
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Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25
sashaqbl написав:
Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
для цього потрібно всіх прогнати через фронт.
а не придумувати різні сорти які не можуть туди потрапити.
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