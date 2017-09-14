Додано: Нед 26 січ, 2025 00:36

Hotab написав: Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все»

Hotab написав: А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится. А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.

tester7336 написав: я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.

тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні. я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

ЛАД написав: Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ... Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...

Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах» или «мужчинах»? И Конституция говорит о «гражданах». У «граждан» есть права и обязанности, а не у «женщин» или «мужчин». Если Вы не считаете женщин гражданами, так и скажите. Не лицемерьте. А то Вы всё обо мне. Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право. Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.«Достойное» в понимании кого? Вас? Так, я таких, как Вы, невежами считаю. Мне Ваше одобрение не нужно. Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей. Вы живёте на другой Планете, и, к счастью, наши Планеты не пересекаются. Вы для меня - как верующие в богов. Ну, верят они, ну, и пусть верят; главное не трогайте других. Но Вы со своими гендерными стереотипами и ролями мужчин и женщин напоминаете верующих.Тому що в останні десятиріччя стало ненормальним вказувати жінкам їх місце. Цього місця не існує. На жаль, це чомусь не стосується чоловіків. Жінці не можна сказати, що вона зобовʼязана народити, а чоловіку можна сказати, що він зобовʼязаний воювати. В Україні навіть закон прийняли минулого року, який саме те і каже, але я впевнений, що карати будуть лише за те, якщо жінкам будуть говорити про «типову жіночу роль». Чоловікам можна казати все, що завгодно.Вы сами в этих оскорблениях участвуете.