|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07
tester7336 написав: fler написав:
Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками?
я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.
tester7336, no comments
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27376
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25
sashaqbl написав:
Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???
для цього потрібно всіх прогнати через фронт.
а не придумувати різні сорти які не можуть туди потрапити.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 960
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:19
Vadim_ написав: ЛАД написав:
........
ЛАД написав:
P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.
........
Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай
начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.
Многих и не припомним , Трибэка была , кого только небыло ..., где они...
Много было толковых и приличных людей.
Кто-то давно уехал, кому-то просто надоело, кто-то устал от постепенно разгоравшейся ругани на форуме.
Были споры, порой весьма горячие, но злобы и оскорблений было гораздо меньше.
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32673
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:36
Hotab написав:
Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все»
Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах» или «мужчинах»? И Конституция говорит о «гражданах». У «граждан» есть права и обязанности, а не у «женщин» или «мужчин». Если Вы не считаете женщин гражданами, так и скажите. Не лицемерьте. А то Вы всё обо мне. Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право. Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.
Hotab написав:
А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.
«Достойное» в понимании кого? Вас? Так, я таких, как Вы, невежами считаю. Мне Ваше одобрение не нужно. Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей. Вы живёте на другой Планете, и, к счастью, наши Планеты не пересекаются. Вы для меня - как верующие в богов. Ну, верят они, ну, и пусть верят; главное не трогайте других. Но Вы со своими гендерными стереотипами и ролями мужчин и женщин напоминаете верующих.
tester7336 написав:
я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.
Тому що в останні десятиріччя стало ненормальним вказувати жінкам їх місце. Цього місця не існує. На жаль, це чомусь не стосується чоловіків. Жінці не можна сказати, що вона зобовʼязана народити, а чоловіку можна сказати, що він зобовʼязаний воювати. В Україні навіть закон прийняли минулого року, який саме те і каже, але я впевнений, що карати будуть лише за те, якщо жінкам будуть говорити про «типову жіночу роль». Чоловікам можна казати все, що завгодно.
ЛАД написав:
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 26 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:50
АндрейМ написав:
Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право.
Главное выскочить за черту этого очаровательного незламного государства- и права у вас тут же появятся.
Правила игры такие- если свинья успевает убежать от мясника аж за ограду- она признается личностью,наделенной всеми правами и свободами.
Ляхи,кстати, если на самоволке поймают-могут дать **зды,забрать деньги и назад вкинуть.
Рассмотрите более дружелюбные государства.
Ха,вспомнил прикол
Тело на матрасе приплыло в белорусь. На тело составили акт о незаконном провезении матраса без уплаты какого-то там мита, суд оштрафовал тело на сто ихних фублей заочно,так как тело на суд не явилось
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:54
АндрейМ написав:
...........
Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.
Вообще-то, давно до появления на свете Hotab
"а, или меня, или кого ещё это сделала природа.
ЛАД написав:
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32673
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|82358
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256333
|
|
|6076
|900857
|
|