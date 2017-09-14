RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12149121501215112152

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58

https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07

  tester7336 написав:
  fler написав:Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:


я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

tester7336, no comments :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5447
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!

в 3ю штурмовую как раз!
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27376
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25

  sashaqbl написав:Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???


для цього потрібно всіх прогнати через фронт.
а не придумувати різні сорти які не можуть туди потрапити.
tester7336
 
Повідомлень: 960
З нами з: 30.06.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:19

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:........
  ЛАД написав:P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.

........
Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.

Многих и не припомним , Трибэка была , кого только небыло ..., где они...

Много было толковых и приличных людей.
Кто-то давно уехал, кому-то просто надоело, кто-то устал от постепенно разгоравшейся ругани на форуме.
Были споры, порой весьма горячие, но злобы и оскорблений было гораздо меньше.
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32673
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:36

  Hotab написав:Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» :lol:

Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах» или «мужчинах»? И Конституция говорит о «гражданах». У «граждан» есть права и обязанности, а не у «женщин» или «мужчин». Если Вы не считаете женщин гражданами, так и скажите. Не лицемерьте. А то Вы всё обо мне. Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право. Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.

  Hotab написав: А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.

«Достойное» в понимании кого? Вас? Так, я таких, как Вы, невежами считаю. Мне Ваше одобрение не нужно. Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей. Вы живёте на другой Планете, и, к счастью, наши Планеты не пересекаются. Вы для меня - как верующие в богов. Ну, верят они, ну, и пусть верят; главное не трогайте других. Но Вы со своими гендерными стереотипами и ролями мужчин и женщин напоминаете верующих.

  tester7336 написав:я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

Тому що в останні десятиріччя стало ненормальним вказувати жінкам їх місце. Цього місця не існує. На жаль, це чомусь не стосується чоловіків. Жінці не можна сказати, що вона зобовʼязана народити, а чоловіку можна сказати, що він зобовʼязаний воювати. В Україні навіть закон прийняли минулого року, який саме те і каже, але я впевнений, що карати будуть лише за те, якщо жінкам будуть говорити про «типову жіночу роль». Чоловікам можна казати все, що завгодно.

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...

Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 26 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 359
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:50

  АндрейМ написав: Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право.


Главное выскочить за черту этого очаровательного незламного государства- и права у вас тут же появятся.
Правила игры такие- если свинья успевает убежать от мясника аж за ограду- она признается личностью,наделенной всеми правами и свободами.
Ляхи,кстати, если на самоволке поймают-могут дать **зды,забрать деньги и назад вкинуть.
Рассмотрите более дружелюбные государства.
Ха,вспомнил прикол :mrgreen:
Тело на матрасе приплыло в белорусь. На тело составили акт о незаконном провезении матраса без уплаты какого-то там мита, суд оштрафовал тело на сто ихних фублей заочно,так как тело на суд не явилось :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:54

  АндрейМ написав:...........
Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.
Вообще-то, давно до появления на свете Hotab"а, или меня, или кого ещё это сделала природа. :)

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...

Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32673
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12149121501215112152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.