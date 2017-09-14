Зырьте,что коится!
|
|
|
Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58
Зырьте,что коится!
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07
tester7336, no comments
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23
в 3ю штурмовую как раз!
Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:19
Много было толковых и приличных людей.
Кто-то давно уехал, кому-то просто надоело, кто-то устал от постепенно разгоравшейся ругани на форуме.
Были споры, порой весьма горячие, но злобы и оскорблений было гораздо меньше.
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:36
Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах» или «мужчинах»? И Конституция говорит о «гражданах». У «граждан» есть права и обязанности, а не у «женщин» или «мужчин». Если Вы не считаете женщин гражданами, так и скажите. Не лицемерьте. А то Вы всё обо мне. Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право. Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.
«Достойное» в понимании кого? Вас? Так, я таких, как Вы, невежами считаю. Мне Ваше одобрение не нужно. Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей. Вы живёте на другой Планете, и, к счастью, наши Планеты не пересекаются. Вы для меня - как верующие в богов. Ну, верят они, ну, и пусть верят; главное не трогайте других. Но Вы со своими гендерными стереотипами и ролями мужчин и женщин напоминаете верующих.
Тому що в останні десятиріччя стало ненормальним вказувати жінкам їх місце. Цього місця не існує. На жаль, це чомусь не стосується чоловіків. Жінці не можна сказати, що вона зобовʼязана народити, а чоловіку можна сказати, що він зобовʼязаний воювати. В Україні навіть закон прийняли минулого року, який саме те і каже, але я впевнений, що карати будуть лише за те, якщо жінкам будуть говорити про «типову жіночу роль». Чоловікам можна казати все, що завгодно.
Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 26 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:50
Главное выскочить за черту этого очаровательного незламного государства- и права у вас тут же появятся.
Правила игры такие- если свинья успевает убежать от мясника аж за ограду- она признается личностью,наделенной всеми правами и свободами.
Ляхи,кстати, если на самоволке поймают-могут дать **зды,забрать деньги и назад вкинуть.
Рассмотрите более дружелюбные государства.
Ха,вспомнил прикол
Тело на матрасе приплыло в белорусь. На тело составили акт о незаконном провезении матраса без уплаты какого-то там мита, суд оштрафовал тело на сто ихних фублей заочно,так как тело на суд не явилось
Додано: Нед 26 січ, 2025 00:54
Вообще-то, давно до появления на свете Hotab"а, или меня, или кого ещё это сделала природа.
Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.
Додано: Нед 26 січ, 2025 01:11
та ладно, кто вас последний год оскорблял? нет людей - нет оскоблений.
видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть... Женоподобный мужчина не родит ребёнка, и спросом у женщин не пользуется. Нафиг бабе ещё одна баба с членом? Мужественной властной женщине наоборот ребенок ни к чему. Потом как Катя Фурцева такая вся успешная была, в итоге от большого счастья суициднулась.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 01:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 26 січ, 2025 01:16
Ну, вот, зачем Вы опошляете? Я говорю о правах и обязанностях граждан и немысленности их деления по половому признаку в 21-ом веке, а Вы - о размножении.
Оскорбляли, но дело не в этом. Я пропускаю оскорбления. Но то, что Вы сами становитесь нетерпимей, и форум делает таким же. Тут мало людей осталось.
А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?
|