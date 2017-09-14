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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1215012151121521215312154>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 22:58

https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:07

  tester7336 написав:
  fler написав:Пробачте за тупість, але хіба більшість чоловіків не вважають, що жінки не повинні йти воювати? Чи може ви бачили у ворожих БТРах чи танках жінок? Чи кацапки десь зустрічались серед бойових пілотів? Може бойових буряток в окопах бачили, нє? Тоді з якого переляку наші жінки повинні йти воювати з кацапськими чоловіками? :shock:


я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

tester7336, no comments :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:https://t.me/kindzadza_ua/13616

Зырьте,что коится!

в 3ю штурмовую как раз!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 23:25

  sashaqbl написав:Чомусь кожен щиро впевнений, що в тилу з нього користі більше ніж на фронті. А з інших навпаки - на фронті більше ніж в тилу. Але чи так це насправді???


для цього потрібно всіх прогнати через фронт.
а не придумувати різні сорти які не можуть туди потрапити.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:19

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:........
  ЛАД написав:P.s. Была тут когда-то Оксанаанахо.

........
Я помню. Но это был хоть и придуманный, но интересный и последовательный, непротиворечивый персонаж, весьма привлекательный. Недаром Чай начал клинья подбивать. А наш "борец с системой", похоже, творение "группы товарищей" с весьма разной подготовкой.

Многих и не припомним , Трибэка была , кого только небыло ..., где они...

Много было толковых и приличных людей.
Кто-то давно уехал, кому-то просто надоело, кто-то устал от постепенно разгоравшейся ругани на форуме.
Были споры, порой весьма горячие, но злобы и оскорблений было гораздо меньше.
Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:36

  Hotab написав:Я ж и говорю, до наличия хотя бы одной женщины на трамвае, у вас будет «еще не все» :lol:

Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах» или «мужчинах»? И Конституция говорит о «гражданах». У «граждан» есть права и обязанности, а не у «женщин» или «мужчин». Если Вы не считаете женщин гражданами, так и скажите. Не лицемерьте. А то Вы всё обо мне. Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право. Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.

  Hotab написав: А что касается меня , так вы как всегда в штангу, вам хватит 1/10 того что был я, глядишь с вас что-то достойное получится.

«Достойное» в понимании кого? Вас? Так, я таких, как Вы, невежами считаю. Мне Ваше одобрение не нужно. Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей. Вы живёте на другой Планете, и, к счастью, наши Планеты не пересекаются. Вы для меня - как верующие в богов. Ну, верят они, ну, и пусть верят; главное не трогайте других. Но Вы со своими гендерными стереотипами и ролями мужчин и женщин напоминаете верующих.

  tester7336 написав:я так думаю та більшість чоловіків які вважають що жінка не повинна йти воювати то вони також вважають що жінка повинна сидіти дома та ублажати чоловіка коли той повернеться додому з роботи.
тільки я не розумію чому одні слова ви виконуєте а інші ні.

Тому що в останні десятиріччя стало ненормальним вказувати жінкам їх місце. Цього місця не існує. На жаль, це чомусь не стосується чоловіків. Жінці не можна сказати, що вона зобовʼязана народити, а чоловіку можна сказати, що він зобовʼязаний воювати. В Україні навіть закон прийняли минулого року, який саме те і каже, але я впевнений, що карати будуть лише за те, якщо жінкам будуть говорити про «типову жіночу роль». Чоловікам можна казати все, що завгодно.

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...

Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 26 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:50

  АндрейМ написав: Я всего лишь хочу таких же прав и привилегий, которые есть у других граждан Украины. Конституция даёт мне на это право.


Главное выскочить за черту этого очаровательного незламного государства- и права у вас тут же появятся.
Правила игры такие- если свинья успевает убежать от мясника аж за ограду- она признается личностью,наделенной всеми правами и свободами.
Ляхи,кстати, если на самоволке поймают-могут дать **зды,забрать деньги и назад вкинуть.
Рассмотрите более дружелюбные государства.
Ха,вспомнил прикол :mrgreen:
Тело на матрасе приплыло в белорусь. На тело составили акт о незаконном провезении матраса без уплаты какого-то там мита, суд оштрафовал тело на сто ихних фублей заочно,так как тело на суд не явилось :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 00:54

  АндрейМ написав:...........
Это Вы по какой-то непонятной мне причине начинаете делить граждан по половому признаку.
Вообще-то, давно до появления на свете Hotab"а, или меня, или кого ещё это сделала природа. :)

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...

Вы сами в этих оскорблениях участвуете.
Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 01:11

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...
та ладно, кто вас последний год оскорблял? нет людей - нет оскоблений.
  АндрейМ написав:Мне даже жалко людей, которые живут в жёсткой парадигме гендерных ролей.
видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть... Женоподобный мужчина не родит ребёнка, и спросом у женщин не пользуется. Нафиг бабе ещё одна баба с членом? Мужественной властной женщине наоборот ребенок ни к чему. Потом как Катя Фурцева такая вся успешная была, в итоге от большого счастья суициднулась.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 01:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 01:16

  ЛАД написав: Вообще-то, давно до появления на свете Hotab"а, или меня, или кого ещё это сделала природа. :)


Ну, вот, зачем Вы опошляете? Я говорю о правах и обязанностях граждан и немысленности их деления по половому признаку в 21-ом веке, а Вы - о размножении.

  ЛАД написав: Стараюсь этого не делать, но, бывает, уж сильно достанут. Вас я, вроде, не оскорблял.

Оскорбляли, но дело не в этом. Я пропускаю оскорбления. Но то, что Вы сами становитесь нетерпимей, и форум делает таким же. Тут мало людей осталось.

  Wirująświatła написав:видели мы что происходит у желающих с этих ролей спрыгнуть...

А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?
АндрейМ
 
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