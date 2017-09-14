Додано: Нед 26 січ, 2025 01:24

АндрейМ написав: А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду? А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?

в принципе возможно, если всё общество отсутствие гендерных ролей примет за норму. Какие у нашего общества нормы знаете?посмотрите с русскими субтитрами (если не понимаете немецкий). мальчик живёт с 2мя мамами лгбт. А папа иногда к нему приезжает в гости. Друзья в курсе. Они в самом начале (на 2й минуте) это обсуждают. Никто не осуждает, не краснеет, не стыдится.Теперь перенесите их в Украину. Им проходу не дадут ни в школе, ни на работе, ни соц.службы. Или всем врать что 2 мамы это сёстры. Что тоже странно, но хоть не криминал. Ребенка 100% заберут если случайно разболтает. Добрые люди вызовут ювенальную полицию и тю-тю. Та шо не для наших широт идея. Мы еще от коммунизма не отошли.