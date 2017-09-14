АндрейМ написав:А что, простите, у них происходит? Я, вот, смотрю на Скандинавские страны и думаю о том, как бы нам такими стать. Папы берут декретный отпуск, мамы строят карьеры, все служат в армии. Нет ролей, нет проблем. Или Вы какие-то другие страны или общества имеете ввиду?
в принципе возможно, если всё общество отсутствие гендерных ролей примет за норму. Какие у нашего общества нормы знаете?
https://www.youtube.com/watch?v=V6NfZFZ0g4U посмотрите с русскими субтитрами (если не понимаете немецкий). мальчик живёт с 2мя мамами лгбт. А папа иногда к нему приезжает в гости. Друзья в курсе. Они в самом начале (на 2й минуте) это обсуждают. Никто не осуждает, не краснеет, не стыдится.
Теперь перенесите их в Украину. Им проходу не дадут ни в школе, ни на работе, ни соц.службы. Или всем врать что 2 мамы это сёстры. Что тоже странно, но хоть не криминал. Ребенка 100% заберут если случайно разболтает. Добрые люди вызовут ювенальную полицию и тю-тю. Та шо не для наших широт идея. Мы еще от коммунизма не отошли.
барабашов написав:Осудим и покараем железной рукой слуготрудового заброни-народа этих обьевшихся конфетами рошен ухылянтов, дезертиров и просто врагов народа(того народа) Баба то какие правила иобилизации и какое невозвращение нарушила???
Земляк,вы великолепны. Я прочитал три раза- я бы не смог так емко выразить все происходящее. Днепряне всех стран-объединяйтесь!
Беня всех вертел и нам велел 95й квартал будет разрушен(дитя бенино, сын о.корбана, наш проводник в мир безтцкашный)!!!
budivelnik написав:Далі Барабашов знаючи що витратив на шуби 40 000 + 1 000 = 41 000 Робить стандартну націнку в 30% і продає за 41 000 + 30%=53 000 доларів....- отже покупці заплатили за шуби 53000 з яких прибуток Барабашова 12000 але якби Барабашов заплатив на митниці 10000 то після націнки затрат в 30% він би продавав за (40000+10000)+30%=65000, з яких прибуток Барабашова 15 000
Не знаю, зачем я этот бред решил таки прочитать, но я его прочитал Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя? Если Барабашов шубами торгует не ради хобби -- он, думаю, в курсах (хотя бы поспрашивая по рядам соседей) что шубы уходят за 65к. И именно за столько и будет их продавать. Поэтому тут имеем 65-53 чистого и незамутненного НАВАРА (в плюс к тем ранее упомянутым 12к)
Нашему львовскопрапорному светочу экономики надо практически пройти этот путь Взять 40куе Поехать(скиро ж 60) у Стамбул Нагрести там шуб Бусиком припереть их на таможенный пост Попробовать их растаможить(пролезть в Украину с ними) за штуку Потом устроить дамский шубовой аншлаг на 8 марта иои 14 февраля на центральном базаре Львова накруткой всего лишь 30% и без этой ненавистной таможни Выйдя в ноль(всё расторговав) пан прапор надувает щьОки аки Бисмарк или генерал Елдыбаев и на накошенный кэш с профитом покупает три китайских электрички в такси по 17-18куе шоб далее капитализировать свой набухший от трения кистью правой руки пафос. Думаю после этого он точно напишет книгу "Як я став шюбним королем Галичини"
budivelnik написав:Приклад який привожу-це не спроба когось образити - просто віртуальний приклад з неба.... Отже Завозить Барабашов партію шуб куплених в Турції вартістю десь в 40 000 доларів На митниці його зустрічає бука-бяка митник і... отримує 1000 доларів хабара ЗАМІСТЬ 10000 доларів ПДВ+Мито... Для хантера - ущерб Держави = 10 000 доларів Далі Барабашов знаючи що витратив на шуби 40 000 + 1 000 = 41 000 Робить стандартну націнку в 30% і продає за 41 000 + 30%=53 000 доларів....- отже покупці заплатили за шуби 53000 з яких прибуток Барабашова 12000 але якби Барабашов заплатив на митниці 10000 то після націнки затрат в 30% він би продавав за (40000+10000)+30%=65000, з яких прибуток Барабашова 15 000 Знову для Хантера Вигода тих хто купив в Барабашова шуби з неповною сплатою податків 65000-53000=12000....
Тепер дивимось Збитки Держави = 10000 (несплачені податки) Збиток Барабашова=3000( якби він сплатив мито і націнив то заробив би на 3000 більше) Вигода митника= 1000 Вигода покупців=12000
То хто отримав НАЙБІЛЬШУ вигоду від того що митник взяв 1000 хабара?
Не знаю, зачем я этот бред решил таки прочитать, но я его прочитал Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя? Если Барабашов шубами торгует не ради хобби -- он, думаю, в курсах (хотя бы поспрашивая по рядам соседей) что шубы уходят за 65к. И именно за столько и будет их продавать. Поэтому тут имеем 65-53 чистого и незамутненного НАВАРА (в плюс к тем ранее упомянутым 12к)
Нашему львовскопрапорному светочу экономики надо практически пройти этот путь Взять 40куе Поехать(скиро ж 60) у Стамбул Нагрести там шуб Бусиком припереть их на таможенный пост Попробовать их растаможить(пролезть в Украину с ними) за штуку Потом устроить дамский шубовой аншлаг на 8 марта иои 14 февраля на центральном базаре Львова накруткой всего лишь 30% и без этой ненавистной таможни Выйдя в ноль(всё расторговав) пан прапор надувает щьОки аки Бисмарк или генерал Елдыбаев и на накошенный кэш с профитом покупает три китайских электрички в такси по 17-18куе шоб далее капитализировать свой набухший от трения кистью правой руки пафос. Думаю после этого он точно напишет книгу "Як я став шюбним королем Галичини"
Може спочатку прочитаєш для тебе виділене - а вже потім будеш плюватись в своє відображення в зеркалі.
Суть то повідомлення в тому ДЕ і ЯК розходиться те що 99% вважають корупційними діяннями І хто НАЙБІЛЬШИЙ вигодонабувач цих діянь.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 січ, 2025 02:12, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Ми знаємо. Тільки тут модерація проводить спеціальну селекцію. Ви діамант в їх колекції.
Я не дуже бажаю сперечатися з вами бо працюю, но ще раз наголошую ,не треба фантазувати . Ніхто і ніколи з модераторів не писав про виключність будь кого , також не писали про наявну схожість на якийсь мінерал . ....ну а що до вашого настрою ,вам напевно вчора мало що вдалось ?
Найбільше людям в Україні псує настрій (та все інше) отой тричі ухилянт- аристократ якого ви привітали.
Мы не вернемся никогда даже в состояние 2021. Тут всегда будет: военные,война,подготовка,дети растут под звуки взрывов в ненависти,новый ударный дрон "тарас бульба", "ты где служил?", донаты-донаты-донаты-донаты-потужно/незламно/долбо*еб-иди на*уй,цэ якась ху*ня,кордони 2032,сили оборони вразили ворожий танк, окупанти через брак техники штурмують позиции инвалидами на самокатах, але в 18 мисцях нам довелось видступити,головного гинеколога зсу спиймали на хабари у три ящики пива,влад росси передказав смерть путина и поразку росиии у 2048 роци,президент Украины Володимир Зеленский наголосив,що вибори неодминно пройдуть писля перемоги та видмини военного стану,король Зимбабве Гуль Кин Уй сказав, що Украина поверне вси свои территории,министерство возврата украинцев обещает вернувшимся не только бронь при работе на оборонном заводе, но и бесплатным питанием в столовой, где в качестве третьего блюда можно выбрать компот или сметану.Тарас Чмут заявив, що люба пауза буде недовгою и приведе до посилення ворога.Тцк переплутали 80-ти ричного дидуся-паралитика на инвалидному визку з маскующимся ухилянтом, але писля першой серии майстерно нанесених ударив дидусь виликувався и написав добровильну згоду про приеднання до лав зсу.На кордони затримана жинка, яка намагалася вивезти двох ухилянтив, 6 та 8 рокив, маскуючи йих пид дивчат,але пильни руки прикордонникив таки налапали у них прутня.
_hunter написав:Вопрос: вы точно где-то рядом с торговлей мимо проходили? "стандартну націнку в 30%" -- на Скрижалях спустили? -- даже 31% поставить нельзя?
любопытно что когда то давно будик сам хвастался наваром на одноразовых стаканах х10. А теперь ему тяжело сложить 2+2 кто выиграет, если он в результате коррупции закупит эти же стаканы на 20% дешевле. Неужели он снизит витринную цену, когда вместе с пивом берут стаканы и па10?. Не придут же в пивную со своим стаканом (хотя хз что там за контингент в рясном). я так сидр на разлив покупаю, сидр стоит 30, пэт бутылка 1л 15 (до войны емпин была 8 ).
Примітиви Ви реально прочитали те що я хотів ОПИСАТИ чи мною написане-вам серпом по фаберже і два чобота пара попрацювали в унісон над дискредитацією?