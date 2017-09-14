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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12151121521215312154

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:25

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .

Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.

А його шашлики коштували життя багатьом українцям.

Йому пох , він на пенсії а клоуну вообще пох на народ України і скільки загине
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:28

Тепер просто поясню що хотів описати без ніків/процентів/націнок/груп товарів
Отже
Якщо товар який наприклад пройшов митницю корупційним шляхом і за цей товар НЕ СПЛАЧЕНІ податки а ХАБАР взяв митник ( чи випущений в Україні і хабар взяв податківець/суддя/прокурор/міліціонер/чиновник)..
Є кілька ГАРАНТОВАНИХ правил
1 Розмір хабара ЗАВЖДИ буде в межах 10-30% від розміру ОФІЦІЙНИХ платежів
2 Раз так - то такий товар при продажу буде
а - або проданий з дисконтом щоб швидше і тут на розмір дисконту який може бути
трохи менший від розмір офіційних платежів-розмір хабара
ЗАРОБЛЯТЬ покупці
б - або по таким самим цінам як і офіційний товар і тоді додаткові кошти ( які в рази перевищують розмір хабара) отримають ПРОДАВЦІ ( але це в думках неадекватів ПРОДАВЕЦЬ - це одна максимум дві людини , в реальному світі щоб продати вроздріб на 0,5 млн треба мінімум мати одного простого продавця(вигодонабувач)

Тому я й пояснюю
Є речі за які покарання має бути жорстке-це злочини проти людяності
А от боротись з економічною корупцією найкраще ЕКОНОМІЧНИМИ способами
- наприклад податком на корупцію
і якщо розмір податку буде 50-70% - то Вам , простим громадянам яка справа до корупції?
Ви ж не забороняєте продаж легальних наркотиків (тютюн/алкоголь) бо там 70% від ціни податки.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 січ, 2025 02:29, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:28

  холява написав:
я завжди з натхненням чекаю вашіх змістовних повідомлень .

Під і над - велика різниця ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:32

  холява написав:
  sashaqbl написав:
  холява написав:І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .

Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.


Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...

хуйло теж вітаєте?не ну он ведь в душе хороший...
Vadim_
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