Додано: Нед 26 січ, 2025 02:28

Тепер просто поясню що хотів описати без ніків/процентів/націнок/груп товарів

Отже

Якщо товар який наприклад пройшов митницю корупційним шляхом і за цей товар НЕ СПЛАЧЕНІ податки а ХАБАР взяв митник ( чи випущений в Україні і хабар взяв податківець/суддя/прокурор/міліціонер/чиновник)..

Є кілька ГАРАНТОВАНИХ правил

1 Розмір хабара ЗАВЖДИ буде в межах 10-30% від розміру ОФІЦІЙНИХ платежів

2 Раз так - то такий товар при продажу буде

а - або проданий з дисконтом щоб швидше і тут на розмір дисконту який може бути

трохи менший від розмір офіційних платежів-розмір хабара

ЗАРОБЛЯТЬ покупці

б - або по таким самим цінам як і офіційний товар і тоді додаткові кошти ( які в рази перевищують розмір хабара) отримають ПРОДАВЦІ ( але це в думках неадекватів ПРОДАВЕЦЬ - це одна максимум дві людини , в реальному світі щоб продати вроздріб на 0,5 млн треба мінімум мати одного простого продавця(вигодонабувач)



Тому я й пояснюю

Є речі за які покарання має бути жорстке-це злочини проти людяності

А от боротись з економічною корупцією найкраще ЕКОНОМІЧНИМИ способами

- наприклад податком на корупцію

і якщо розмір податку буде 50-70% - то Вам , простим громадянам яка справа до корупції?

Ви ж не забороняєте продаж легальних наркотиків (тютюн/алкоголь) бо там 70% від ціни податки.