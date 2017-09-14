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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:25
UA написав: sashaqbl написав: холява написав:
І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Наважусь вам нагадати
, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.
А його шашлики коштували життя багатьом українцям.
Йому пох , він на пенсії а клоуну вообще пох на народ України і скільки загине
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:28
Тепер просто поясню що хотів описати без ніків/процентів/націнок/груп товарів
Отже
Якщо товар який наприклад пройшов митницю корупційним шляхом і за цей товар НЕ СПЛАЧЕНІ податки а ХАБАР взяв митник ( чи випущений в Україні і хабар взяв податківець/суддя/прокурор/міліціонер/чиновник)..
Є кілька ГАРАНТОВАНИХ правил
1 Розмір хабара ЗАВЖДИ буде в межах 10-30% від розміру ОФІЦІЙНИХ платежів
2 Раз так - то такий товар при продажу буде
а - або проданий з дисконтом щоб швидше і тут на розмір дисконту який може бути
трохи менший від розмір офіційних платежів-розмір хабара
ЗАРОБЛЯТЬ покупці
б - або по таким самим цінам як і офіційний товар і тоді додаткові кошти ( які в рази перевищують розмір хабара) отримають ПРОДАВЦІ ( але це в думках неадекватів ПРОДАВЕЦЬ - це одна максимум дві людини , в реальному світі щоб продати вроздріб на 0,5 млн треба мінімум мати одного простого продавця(вигодонабувач)
Тому я й пояснюю
Є речі за які покарання має бути жорстке-це злочини проти людяності
А от боротись з економічною корупцією найкраще ЕКОНОМІЧНИМИ способами
- наприклад податком на корупцію
і якщо розмір податку буде 50-70% - то Вам , простим громадянам яка справа до корупції?
Ви ж не забороняєте продаж легальних наркотиків (тютюн/алкоголь) бо там 70% від ціни податки.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 26 січ, 2025 02:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:28
холява написав:
я завжди з натхненням чекаю вашіх змістовних повідомлень .
Під і над - велика різниця ...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:32
холява написав: sashaqbl написав: холява написав:
І я вам не раджу зараз десь виходити , перевірять документи і "аж гай зашуміть",як в ТЦК поїдете . Чи просто "сливу натовкуть " у кращому випадку .
Наважусь вам нагадати, що ви сьогодні привітали з ДН людину, яка 4 рази проігнорувала повістку під час війни. І виступала в Москві під час війни. А Україну(і вас в тому числі) порівнювала з повією.
Зараз він наш президент , пам,ятаєте хто вибирав ?
У нього ДН .
... давайте поставим крапку ,бо працюю ...
хуйло теж вітаєте?не ну он ведь в душе хороший...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:41
барабашов написав:вы с рашкой торговали
, он тоже(крым продал)
А ПётрАлексеича и ВиктрАндреича поздравляли с чаркой в руке?
Ві не панимаете , то другоє
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:45
prodigy написав: Vadim_ написав: prodigy написав:
які ви добрі люди, доброта ваша неоцінима, вона наповнює мене оптимізмом і
спонукає на працю, надає натхення на кожний деньпійду забацаю кекс з цукати і родзинками на 8річному коньяку
всім гарного дня (окрім зрадойобів)
Тобто поки підіймається тісто ви випьете 8 закусюючи родзинками і цукатами? )))
так 50гр
коньяку можна випити, цукати і родзинки додаємо у діспенсер(такий лоток у хлібопічках)
Можна , но єто себя обидеть и всех вокруг, лучше завязать чем так пить
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Додано: Нед 26 січ, 2025 03:19
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
Хто з 1910 року окупував Корею?
Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла.
И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках.
Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.
Для чого ви все це пишете? Ось вроді й розумна людина, а москалем так і тхне.
Ви не пишете більше нічого, бо крить нема чим. Я прекрасно знаю звідки взявся цей комуняка Сунь Хунь Чань, бажаю Кореї швиденько навести "лад", за прикладом Сирії, поки комуняки дохнуть на курщині за свого лідора всєя Кореї.
А там і Японія острови взад забере,
Грузія свої окуповані території, Молдова свої, там і до Кенігсберга вже недалеко.
Бздять ,дуже бздять, самураї ...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 03:42
Бетон написав: detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...
Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?*
Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.
Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи.
Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.
І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.
До схожої теми штрафів .
Вам відомо, що при судовому позові, наприклад, з загс щодо помилки в призвіщі, загс буде подавати апеляції і використовувати всі можливі механізми законодавчого формалізму.
В пенсійному фонді до матері пів року заставляли виправляти кожну абсурдну формальність. Це ж всім відомі факти. Таке відношення держави. Чому повинно бути навпаки?
Может ві помните мойки на вїезде в Харьков?1995,
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Додано: Нед 26 січ, 2025 03:46
budivelnik написав:
чи мною написане-вам серпом по фаберже і два чобота пара попрацювали в унісон над дискредитацією
яка ще дискредитація? Вы канонизированный бизнесмен финанс юа. Просто светоч бизнеса. Куда там холяве с его задубевшими пациентами.
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