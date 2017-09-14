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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 06:56
А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 26 січ, 2025 07:30
Сибарит написав:
А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁
Ночью должен кто то дежурить на ветке, чтобы враг не проскочил.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 26 січ, 2025 07:36
Сибарит написав:
А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁
Добрий ранок .
Гарного і спокійного дня .
Як ви бачите у суботу багато хто випробував настойку на пральному порошку і шампуні "САДКО-незапрошений гость ".
Дехто від того впав у дитинство , хтось у проміжпланетни флуктації з нав,язливой думкой про ТЦК чи шуби, а дехто просто допомогав міняти лімфу .Вона як раз до третій години ночі міняеться .Без алкоголю НІЯК .
Хіба шо "андрейка му..ак" з розповідями про гендер вночі, і виправдовуванням своїх зухвалих вчинків був дуже переконливий .Мабуть шо дома не дозволяють на цю тему розмовляти ,так він пише сюди ,хитро виглядаючи с под монітора .
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Додано: Нед 26 січ, 2025 07:42
Сибарит написав:
А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁
) гроші рахуєм.
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