Шо там у вас у Кемерово - холодно?
|
|
|
Додано: Нед 26 січ, 2025 06:19
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:30
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:36
Добрий ранок .
Гарного і спокійного дня .
Як ви бачите у суботу багато хто випробував настойку на пральному порошку і шампуні "САДКО-незапрошений гость ".
Дехто від того впав у дитинство , хтось у проміжпланетни флуктації з нав,язливой думкой про ТЦК чи шуби, а дехто просто допомогав міняти лімфу .Вона як раз до третій години ночі міняеться .Без алкоголю НІЯК .
Хіба шо "андрейка му..ак" з розповідями про гендер вночі, і виправдовуванням своїх зухвалих вчинків був дуже переконливий .Мабуть шо дома не дозволяють на цю тему розмовляти ,так він пише сюди ,хитро виглядаючи с под монітора .
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:42
Додано: Нед 26 січ, 2025 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 січ, 2025 09:18
АндрейМ
Конечно заметил. И очень хотите, чтоб женщины пошли вас защищать (а кто еще из «граждан» остался, кто НЕ защищает вас? мужчины уже защищают), а пока женщины еще не все вас защищают, то и не ваша очередь. Все так?
Вас вырастила мама с сестрой? Только не врать! Я вас насквозь вижу!
Поціновувачам Олексія
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|