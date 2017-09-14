Шо там у вас у Кемерово - холодно?
|
|
|
Додано: Нед 26 січ, 2025 06:19
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:30
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:36
Добрий ранок .
Гарного і спокійного дня .
Як ви бачите у суботу багато хто випробував настойку на пральному порошку і шампуні "САДКО-незапрошений гость ".
Дехто від того впав у дитинство , хтось у проміжпланетни флуктації з нав,язливой думкой про ТЦК чи шуби, а дехто просто допомогав міняти лімфу .Вона як раз до третій години ночі міняеться .Без алкоголю НІЯК .
Хіба шо "андрейка му..ак" з розповідями про гендер вночі, і виправдовуванням своїх зухвалих вчинків був дуже переконливий .Мабуть шо дома не дозволяють на цю тему розмовляти ,так він пише сюди ,хитро виглядаючи с под монітора .
Додано: Нед 26 січ, 2025 07:42
Додано: Нед 26 січ, 2025 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 січ, 2025 09:18
АндрейМ
Конечно заметил. И очень хотите, чтоб женщины пошли вас защищать (а кто еще из «граждан» остался, кто НЕ защищает вас? мужчины уже защищают), а пока женщины еще не все вас защищают, то и не ваша очередь. Все так?
Вас вырастила мама с сестрой? Только не врать! Я вас насквозь вижу!
Поціновувачам Олексія
Бо це шле Бетон
А в Мюнхені?
Додано: Нед 26 січ, 2025 10:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
золоті слова, до мені розуміння дійше десь у 2002-03
коли на 7км покращився асортимент і можна було придбати якісну обувку, футболку,джинси по ціні до 25дол (десь 16-22 дол в середньому), до того там був товар оріентований на бідні слої населення, а на противагу 7км -на ринку 25 Чапаївської дивізії відкрились "бутики" для богатих, все було від 100 дол і до 500-1500)
порівнюючи ціни з Европою (де на той час я працював)-зробив висновок, що товар який в Іспанії(Франції, Нідероландах) коштує в шоппінг молі 50евро(оріентувався на спортивні товари Nike,Adidas-на яких написано-вироблено в Бангладеш, купив футболку за 55 евро(це десь 65 дол), а на 7км (там теж відкрились типу бутіки для більш вибагливих кліентів), майже те саме -ціна 25-30 дол (тобто 50% від ціни в Валенсії), це тому що 90% товару контрабанда, ну не пряма, а скрита, бо ціна товару вказана нижче у 5 разів
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)
Додано: Нед 26 січ, 2025 10:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки
Додано: Нед 26 січ, 2025 10:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
до війни не було причин оскорбляти за прихильництво до індустріалізації, великої культури братського народу, за те шо "на донбасі в 2014 немає російських віськових підрозділів"(тому ці ублудки ховалися за зелених вежливих чоловічків), і про заперечення страт вс під час другої світової (коли я нагадував про 158тис розчтріляних), до речі, в армії США за трусість був розстріляний тільки один вс поляк, про це у відео
і про звірства бандерівців також (безумовно звірства якщо і були, то масштаби не відповідають інформації комунистів, коли загони НКВД передягнуті під УПА вбивали місцевих мешканців щоб створити атмосферу террору на теріторії Тернопільскій, Іванофранківський, Львівський областях), про було знайдено в архівах кдб після 1990р
|