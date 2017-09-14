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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1215312154121551215612157>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 06:19

  Shaman написав:Vadim_
01:28-2:42 "полковнику никто не пишет..." :lol:

Шо там у вас у Кемерово - холодно?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 06:56

А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 07:30

  Сибарит написав:А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁

Ночью должен кто то дежурить на ветке, чтобы враг не проскочил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 07:36

  Сибарит написав:А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁


Добрий ранок .
Гарного і спокійного дня .

Як ви бачите у суботу багато хто випробував настойку на пральному порошку і шампуні "САДКО-незапрошений гость ".
Дехто від того впав у дитинство , хтось у проміжпланетни флуктації з нав,язливой думкой про ТЦК чи шуби, а дехто просто допомогав міняти лімфу .Вона як раз до третій години ночі міняеться .Без алкоголю НІЯК .

Хіба шо "андрейка му..ак" з розповідями про гендер вночі, і виправдовуванням своїх зухвалих вчинків був дуже переконливий .Мабуть шо дома не дозволяють на цю тему розмовляти ,так він пише сюди ,хитро виглядаючи с под монітора .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 07:42

  Сибарит написав:А теперь передача для тех, кто не спит "какого черта вы не спите?" 😁

) гроші рахуєм.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 09:18

АндрейМ

Да, что же Вас так триггерят женщины? Вы заметили, что я пишу о «гражданах», а не «женщинах»


Конечно заметил. И очень хотите, чтоб женщины пошли вас защищать (а кто еще из «граждан» остался, кто НЕ защищает вас? мужчины уже защищают), а пока женщины еще не все вас защищают, то и не ваша очередь. Все так? :D :D
Вас вырастила мама с сестрой? Только не врать! Я вас насквозь вижу! :lol:

Поціновувачам Олексія

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Бо це шле Бетон

  барабашов написав:
  Shaman написав:Vadim_
01:28-2:42 "полковнику никто не пишет..." :lol:

Шо там у вас у Кемерово - холодно?

А в Мюнхені?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.


золоті слова, до мені розуміння дійше десь у 2002-03
коли на 7км покращився асортимент і можна було придбати якісну обувку, футболку,джинси по ціні до 25дол (десь 16-22 дол в середньому), до того там був товар оріентований на бідні слої населення, а на противагу 7км -на ринку 25 Чапаївської дивізії відкрились "бутики" для богатих, все було від 100 дол і до 500-1500)

порівнюючи ціни з Европою (де на той час я працював)-зробив висновок, що товар який в Іспанії(Франції, Нідероландах) коштує в шоппінг молі 50евро(оріентувався на спортивні товари Nike,Adidas-на яких написано-вироблено в Бангладеш, купив футболку за 55 евро(це десь 65 дол), а на 7км (там теж відкрились типу бутіки для більш вибагливих кліентів), майже те саме -ціна 25-30 дол (тобто 50% від ціни в Валенсії), це тому що 90% товару контрабанда, ну не пряма, а скрита, бо ціна товару вказана нижче у 5 разів
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Столько оскорблений, сколько за последние годы на форуме, я за всю жизнь не слышал. В лицо, может, и не решились, а на форуме анонимно ...


до війни не було причин оскорбляти за прихильництво до індустріалізації, великої культури братського народу, за те шо "на донбасі в 2014 немає російських віськових підрозділів"(тому ці ублудки ховалися за зелених вежливих чоловічків), і про заперечення страт вс під час другої світової (коли я нагадував про 158тис розчтріляних), до речі, в армії США за трусість був розстріляний тільки один вс поляк, про це у відео
https://www.youtube.com/watch?v=S6YDWy6wH7w&t=9412s

і про звірства бандерівців також (безумовно звірства якщо і були, то масштаби не відповідають інформації комунистів, коли загони НКВД передягнуті під УПА вбивали місцевих мешканців щоб створити атмосферу террору на теріторії Тернопільскій, Іванофранківський, Львівський областях), про було знайдено в архівах кдб після 1990р

Один из инициаторов перестройки, бывший член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев напомнил о том, что По его словам, начальники частей получали от комиссаров инструкции, предписывавшие действовать жестко, решительно и быстро по отношению к "трусам". Президент Международного фонда "Демократия" академик Яковлев – один из немногих российских общественных деятелей, который в настоящее время призывает к критическому осмыслению Второй мировой войны в России.
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