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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12154121551215612157>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:09

  АндрейМ написав:
Ну, вот, зачем Вы опошляете? Я говорю о правах и обязанностях граждан и немысленности их деления по половому признаку в 21-ом веке, а Вы - о размножении.
це звідки ви взяли оцей категоричний імператив про немислимість? :lol:
Провели референдум? Чи може тут рішення ьільшості вже не є священним?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:податком на корупцію

це щось із розряду "домовитися з Путіним"
1. Хто з корупціонерів признається, що він взяв хабар?
2. Чи не дешевше йому буде дати хабаря тому, хто буде його перевіряти?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:27

  budivelnik написав:Тепер просто поясню що хотів описати без ніків/процентів/націнок/груп товарів
Отже
....
Тому я й пояснюю
...

Ну супер: долго и упорно -- и совершенно непонятно зачем -- "пояснять" за коррупцию Первого типа. -- и, соответственно, за недополученную прибыль.
Хотя в который уже раз -- речь шла про коррупцию Второго типа -- и, соответственно, за коррупционный ущерб:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Вартість дня життя = (те що створено за життя-те що спожито при створенні)/кількість днів.
как вы посчитаете духовные ценности? научные открытия? количество детей которых человек поставил на ноги, количество больных которых он вылечил (если он врач). Как посчитаем кем стали его дети, приличными людьми или наркоманами?

Что вы такое спрашиваете у человека, который коррупционный ущерб считает сугубо по неуплаченным налогам? :lol:



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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:32

  Бетон написав:Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки

советую купить корову.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:34

  барабашов написав:
  Shaman написав:Vadim_
01:28-2:42 "полковнику никто не пишет..." :lol:

Шо там у вас у Кемерово - холодно?

я значно ближче до вас. тому й погода така ж :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на днях був день народження ще однією людини, чий вклад в становлення України як незалежної держави дуже вагомий, хоча може й не такий помітний.
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
Сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет. Йому виповнилося 96 років.
...
Людини, яка пройшла довгий і непростий шлях, ієрарха, який міг очолити Російську православну церкву, але в одну мить став її найбільшим ворогом та розбудував одну з найбільших православних церков у світі – Українську.

Чим війна закінчиться? Нашою перемогою. У це треба твердо вірити. Немає ніякого сумніву. Бо правда з нами. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Завжди.

Патріарх Філарет

Після проголошення державної Незалежності України Всеукраїнський помісний собор УПЦ обрав шлях власної повної канонічної самостійності або автокефалії. До російського патріарха Алексія II надіслали звернення з проханням підтримати цю ініціативу й забезпечити вірянам з України вільний духовний розвиток.

Як і слід було чекати, Москва пішла на підлість. Там постановили створити «підставну» УПЦ (УПЦ Московського патріархату, яку лише у 2023 році було видворено з Києво-Печерської лаври). У Харкові – точно так, як і майже століття тому, під час російсько-української війни, там створювався фейковий «уряд» Радянської України – ще один церковний «собор» 1992 року обирає ще одного «митрополита Київського». Йдеться про Володимира (Сабодана), на той момент керівника справами Московської патріархії.

Але Філарет і ті, хто його підтримували, продовжують об’єднавчі процеси, й не знайшовши порозуміння з РПЦ, знаходять підтримку в УАПЦ та в діаспорі. Разом вони утворюють Українську православну церкву Київського патріархату.

РПЦ завжди вважала, що для українських православних патріарх може бути тільки Московським, а митрополит – промосковським. Для тих, хто не згоден, застосовують відлучення або анафему. Утім, 2018 року Вселенським Патріархатом московську анафему Філарета було визнано недійсною.

Зауважимо, Філарет усіляко підтримував перший і другий Майдани, а з початком війни капелани УПЦ КП дбають про українське військо. За словами предстоятеля, лише проєвропейська демократична Україна здатна забезпечити свободу віросповідання не лише православним, а й представникам усіх конфесій.

Чому відпав Крим? Тимчасово, але відпав. А тому що там церква була Московська, а Українська церква Київського патріархату в Криму слабка. Чому йде війна на Донбасі, а не в Галичині? А тому, що в Галичині і православна церква, і греко-католицька церква стоять на патріотичних позиціях. І там агресору нема чого робити. А ось на сході, де панує Московський патріархат, тобто чужа церква, там сприятливі умови для нападу на цю частину України.

Патріарх Філарет

навіть в сучасній Україні до нього суперечливе відношення, але не можна не визнавати, що існування УПЦ КП, особливо в неканонічному статусі, було можливе завдяки харизмі та організаторським здібностям Філарета. й його мета - створення ПЦУ таки була досягнення. не зовсім так, як він бачив, але все одно.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 26 січ, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:52

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки

советую купить корову.

Ви проти цицьок?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:55

  _hunter написав:
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просвещайтесь...

совершенно бесплатно -- ЛИКБЕЗ: нигде в ЕС не блокируют источники ua. Так переживать за страну и питаться орковскими источниками, надо уметь.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:55

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Так собі дівка. Як напється пише непогану прозу.
Але я люблю цицьки

советую купить корову.

Ви проти цицьок?)

полезная штука как и хвост)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:01

  prodigy написав:порівнюючи ціни з Европою (де на той час я працював)-зробив висновок, що товар який в Іспанії(Франції, Нідероландах) коштує в шоппінг молі 50евро(оріентувався на спортивні товари Nike,Adidas-на яких написано-вироблено в Бангладеш, купив футболку за 55 евро(це десь 65 дол), а на 7км (там теж відкрились типу бутіки для більш вибагливих кліентів), майже те саме -ціна 25-30 дол (тобто 50% від ціни в Валенсії), це тому що 90% товару контрабанда, ну не пряма, а скрита, бо ціна товару вказана нижче у 5 разів

Висновок не зовсім вірний, ми не знаємо якість футболки на базарі, бо це може бути рєпліка, відрізнити яку від оригіналу можливо, але потрібно порівнювати таку-ж річ 1 в 1. В Іспанії у портових містах ціна одягу не сама дешева. Якщо порівнювати одяг у фірмовому магазині, то часто на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah. І це не тому-що валюта різна, а також прив`язано до митниці та податків.
а потім ми дивуємося кількості Range Rovers або Ферарри у центрі міста біла оперного театру (це авто працівників влади і також 7км)

Базар може й заробив, а ось особисто ви не ставили питання працівнику влади звідки у нього гроші на Ferrari, можливо дивились у відкритому доступу його майнову декларацію? Якось на фоні базарю ви обійшли стороною працівників митниці.
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