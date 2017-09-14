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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:08
Water написав:
на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah.
Це ж справжня мрія для ностальгуючих і одна із основних переваг Совка: коли на товарі карбували ціни і бариги не могли наживатися на людях....
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:12
Чтобы помнили. 24.01.2022
Данилов.
секретар РНБО до журналістів. — Я хотів би звернутися до усіх вас: трошечки зменшити те напруження, яке сьогодні існує. Ситуація для нас цілком зрозуміла, немає ніяких підстав для того, щоб ми з вами панікували
Это всё, что нужно знать о вранье властей
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:13
Дюрі-бачі написав: Water написав:
на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah.
Це ж справжня мрія для ностальгуючих і одна із основних переваг Совка: коли на товарі карбували ціни і бариги не могли наживатися на людях....
Та на у любому фірмовому магазині гляньте лейбу.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:14
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