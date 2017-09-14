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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12154121551215612157

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 125
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
22
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah.

Це ж справжня мрія для ностальгуючих і одна із основних переваг Совка: коли на товарі карбували ціни і бариги не могли наживатися на людях....
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чтобы помнили. 24.01.2022

Данилов.

секретар РНБО до журналістів. — Я хотів би звернутися до усіх вас: трошечки зменшити те напруження, яке сьогодні існує. Ситуація для нас цілком зрозуміла, немає ніяких підстав для того, щоб ми з вами панікували


Это всё, что нужно знать о вранье властей
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:13

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:на лейбі написано: Deutschland 49€, Polska 199zł, Ukraine 1999uah.

Це ж справжня мрія для ностальгуючих і одна із основних переваг Совка: коли на товарі карбували ціни і бариги не могли наживатися на людях....

Та на у любому фірмовому магазині гляньте лейбу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:13

  prodigy написав:
  budivelnik написав:Головними отримувачами корупційної вигоди є.... - ті хто купує товари з яких не сплачені податки.... І розмір цієї вигоди це різниця ціни* кількість - між товарами за які сплачені з товарами за які не сплачені.


і саме тому в нас ті самі товари дорожче чим у Європі де податки сплачені :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:14

Чисельність населення в Україні за 2024 рік скоротилося на 700-800 тисяч осіб.
https://t.me/irpingrisha/43333
Wirująświatła
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